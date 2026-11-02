الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة أدفانس للتعليم العالي لتطوير قطاع التعليم العالي والارتقاء بالتدريس الأكاديمي في الإمارة.

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم رسمية بين المجلس ومؤسسة أدفانس للتعليم العالي البريطانية، وذلك في مقر المجلس بالمدينة الجامعية. وقّعت المذكرة كل من الدكتورة عائشة بوخاطر الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، وأليستر جارفيس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أدفانس للتعليم العالي.

دعم التطوير المستمر للتعليم

تهدف المذكرة إلى دعم التطوير المستمر لقطاع التعليم العالي في إمارة الشارقة، من خلال تشجيع مؤسسات التعليم العالي في الشارقة على الاستفادة من الخبرات والموارد وأفضل الممارسات العالمية لدى مؤسسة أدفانس للتعليم العالي. ويسعى هذا التعاون الوثيق إلى بناء شراكات استراتيجية تدوم طويلاً، مما يعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي متميز للتميز الأكاديمي والبحثي.

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التعاون في مجالات التطوير

يأتي هذا التعاون من خلال مجالات التطوير المهني وبرامج القيادة، والارتقاء بالتدريس، وبناء قدرات الكوادر الأكاديمية، وتنظيم ورش العمل والندوات، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية المحلية والعالمية. يهدف ذلك إلى رفع كفاءة المعلمين والباحثين، وضمان توافق مخرجات التعليم مع المعايير الدولية الحديثة، مما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية والأكاديمية.

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اعتماد المعايير المهنية الدولية

تيسّر المذكرة لمؤسسات التعليم العالي في إمارة الشارقة تبني إطار المعايير المهنية، وهو مرجع دولي لجودة التدريس الجامعي تٌمنح على أساسه الزمالات المهنية بمستوياتها الأربعة من مؤسسة أدفانس للتعليم العالي. كما تشجع المذكرة مؤسسات التعليم العالي بإمارة الشارقة على استكشاف العضوية المؤسسية لدى المؤسسة البريطانية، بما يتيح للمؤسسات الانضمام إلى الشبكات الأكاديمية الدولية والاستفادة من المقارنات المعيارية العالمية.