الشارقة تنجز المرحلة الأولى من مشروع ربط الطرق بدبي خلال 126 يوماً

إمارة الشارقة تعلن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تطوير المحاور المرورية مع دبي، مستهدفة خفض الازدحام بنسبة 85% وزيادة الطاقة الاستيعابية للشوارع الصناعية.

أعلنت إمارة الشارقة عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تطوير وإنشاء المحاور المرورية الجديدة للربط مع إمارة دبي ، في خطوة استراتيجية لتعزيز الاتصال بين الإمارتين وتحسين حركة التنقل. وقد تم إكمال هذه المرحلة الحيوية خلال فترة زمنية قصيرة بلغت 126 يوماً فقط، مستغلاً جهوداً مكثفة تجاوزت أكثر من مليونين و700 ألف ساعة عمل ميدانية وتشغيلية.

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يتمتع نطاق مشروع الربط المروري بين الإمارتين باتساع جغرافي وتنفيذي كبير، حيث يمتد ليشمل خمسة أقسام رئيسية. يجمع هذا النطاق بين تطوير التقاطعات الحالية والمحاور الحيوية القائمة، بالإضافة إلى إنشاء طرق جديدة تماماً لتوسيع الشبكة المرورية. يبلغ إجمالي أطوال الطرق التي تم تغطيتها ضمن أعمال المشروع 9 كيلومترات و180 متراً، مما يعكس مدى اتساع التدخل الهندسي والبنائي. وعلى صعيد المساحات، تشير الأرقام الرسمية إلى أن المساحات المرصوفة ضمن الأعمال تتجاوز 207 آلاف متر مربع. هذا الحجم الكبير من الرصف يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الأسطح وامتصاص حركة المرور الثقيلة. كما تشمل البنية التحتية للمشروع شبكة متطورة لتصريف مياه الأمطار، تمتد على طول 19 كيلومتراً، لضمان استدامة الطرق وحمايتها من التعطيل بسبب الظروف الجوية.

يركز المشروع بشكل خاص على محور "الشارع الصناعي الثالث" كعنصر محوري في الخطة. يرتبط هذا المحور بهدف محدد وقياسي يتمثل في رفع طاقته الاستيعابية بمقدار 5200 مركبة في الساعة. يمثل هذا الرقم السعة الإضافية المستهدفة على المحور عند اكتمال المشروع، مما يتيح قراءة دقيقة لزيادة قدرة الطريق على استيعاب تدفق المركبات خلال ساعات الذروة.

الآثار المرورية المستهدفة والتخفيف من الازدحام

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تسعى إمارة الشارقة من خلال هذا المشروع الضخم إلى تحقيق هدف جوهري يتمثل في خفض نسبة الازدحام المروري على المحاور المشمولة بالمشروع. عند اكتمال جميع مراحل التطوير والإنشاء، يستهدف المشروع خفض الازدحام بنسبة تصل إلى 85%. يعبر هذا الهدف عن الأثر المروري المتوقع من أعمال التطوير بمجملها، ويضع تحسين انسيابية الحركة في صلب أولويات التطوير العمراني والمواصلاتي في المنطقة.

تتوزع أعمال التطوير بين شقين متكاملين: الأول يتعلق بتطوير الطرق والمحاور القائمة، والثاني بإضافة طرق جديدة. يشمل الجانب الأول تطوير التقاطعات التي تلتقي عندها مسارات المركبات، مما يقلل من نقاط الاختناقات المحتملة. بينما يضيف الجانب الثاني طرقاً جديدة إلى شبكة الربط، مما يوسع الخيارات المتاحة للسائقين ويحسن كفاءة الشبكة ككل.

يعكس إنجاز المرحلة الأولى خلال 126 يوماً دلالة زمنية واضحة على سرعة التنفيذ والكفاءة الإدارية للمشروع. في حين يوضح تجاوز مليونين و700 ألف ساعة عمل حجم الجهد البشري واللوجستي الذي تطلبته هذه الإنجازات. هذه الأرقام الخاصة بالوقت والجهد تخص المرحلة الأولى تحديداً، بينما تشمل أرقام الأطوال والمساحات شبكة المشروع الكاملة.

استراتيجية الربط بين الإمارتين والتطوير المستقبلي

ترتبط عملية تحسين انسيابية الحركة بين الشارقة ودبي بشكل مباشر بقدرة المحاور على استيعاب أعداد كبيرة من المركبات، وبكيفية انتقالها عند التقاطعات وعلى امتداد الطرق. يجمع المشروع بين تطوير التقاطعات والمحاور القائمة وإنشاء طرق جديدة ضمن خطة واحدة متكاملة. هذا التكامل يهدف إلى تحسين حركة المركبات عبر شبكة الربط بالكامل وليس عبر نقاط معزولة.

تظهر مكونات المشروع الخمسة كيف يتسع العمل من مستوى الطريق الفردي إلى مستوى شبكة الربط بأكملها. يخدم تطوير التقاطعات حركة المركبات عند التقاء المسارات، بينما يخدم تطوير المحاور حركتها على امتداد الطرق. كما تضيف الطرق الجديدة مسارات إضافية إلى الشبكة القائمة، مرفقة بشبكة تصريف متطورة لمياه الأمطار.

يمثل مشروع الربط المروري بين الإمارتين نموذجاً للتكامل الجهوي، حيث يجمع بين البنية التي تحمل حركة المركبات والبنية التي تخدم الطرق ضمن نطاق تطوير واحد. إن تحقيق الأهداف المحدودة، مثل زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع الصناعي الثالث بنسبة 5200 مركبة في الساعة، يساهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة في البنية التحتية ودعم الحركة التجارية والسكانية بين الإمارتين.