تعادل الجزيرة مع خورفكان 1-1 سمح للشارقة بتقاسم الصدارة برصيد 18 نقطة بعد فوزه على كلباء، بينما تعادل الوحدة مع يونايتد وحقق بني ياس أول فوز له في الدوري.

أعادت الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم رسم الخريطة التنافسية، حيث تحول صراع الصدارة من مطاردة ثنائية بين ناديي الجزيرة و الشارقة إلى سباق خماسي مفتوح. حقق النادي الأهلي للشارقة فوزاً ثميناً بثلاثية نظيفة على كلباء ، ليتقاسم المركز الأول مع الجزيرة برصيد 18 نقطة، بينما جاء العين ثانياً خلفهما بـ17 نقطة فقط.

تعثر الجزيرة وذكاء الشارقة في تقاسم الصدارة

لم ينجح نادي الجزيرة في ترجمة هيمنته الميدانية إلى انتصار، حيث تعادل مع خورفكان بنتيجة 1-1، مما أتاح للشارقة استغلال الهدية والاقتراب من المتصدر. سجل خورفكان هدف التقدم بواسطة ريلانو ساركي بعد 128 ثانية فقط من دخوله كبديل، وهو هدف سريع كشف عن هشاشة في دفاعات الجزيرة رغم استحواذها بنسبة 53.1% من الكرة. أهدر اللاعبان مالكوم وفينيسيوس ميلو فرصاً خطيرة كانت ستؤجل التعادل، واحتاج الجزيرة الانتظار حتى الدقيقة 90+6 لإنقاذ نقطة التعادل من زحف خورفكان.

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في المقابل، قدم الشارقة نموذجاً في الكفاءة، حيث فتح شيكنا دومبيا التسجيل مبكراً قبل أن يضرب لابا كودجو بعنfyين حاسمين في الأوقات الأخيرة ليحسم الفوز. سجل دومبيا 15 هدفاً في الدوري، بينما ساهم كودجو في 18 هدفاً خلال 13 مواجهة، مما جعل وجودهما معاً ورقة هجومية قوية للشارقة. وبهذا الفوز، رفع الشارقاويون رصيدهم إلى 18 نقطة، متعادين مع الجزيرة في الصدارة، فيما هبط كلباء للمركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

العين يستعيد خطورته وشباب الأهلي يصعد للترتيب

استعاد العين جزءاً من خطورته الهجومية أمام الظفرة، محققاً فوزاً مهماً بنتيجة 2-1، بعد أن عانى من إهدار المحاولات في الجولات السابقة. سجل ماركوس أندري الهدف الأول، ثم أضاف الحسين رحيمي الثاني، مما رفع رصيد العين إلى 17 نقطة في المركز الثالث، ليقترب نقطة واحدة من ثنائي الصدارة. ظل الظفرة في منطقة الخطر بالمركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، بينما بقي العين في سباق مكثف للدخول المباشر في منافسة القمة.

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على الجانب الآخر، استعاد شباب الأهلي توازنه بفوزه على عجمان بنتيجة 3-1، بعد أن سجل هدفين في أول 27 دقيقة عبر يوري سيزار وبالا. سجل ماركيلو الهدف الثالث في الدقيقة 90+7 لضمان الانتصار، مما رفع رصيد شباب الأهلي إلى 16 نقطة في المركز الرابع. سجل بالا هدفه العشرين في المسابقة، بينما ارتفع رصيد يوري سيزار إلى 6 أهداف من خارج منطقة الجزاء.

عودة الوصل ونقطة تحول بني ياس في صراع البقاء

عاد الوصل إلى الانتصارات على حساب حتا بنتيجة 2-1، مستفيداً من استحواذه بنسبة 59% من الكرة ودقة تمرير بلغت 87.94%. سجل مهدي طارمي هدفه الثالث من ثلاث تسديدات مباشرة على المرمى في آخر أربع مباريات، مما عزز موقعه في المركز الخامس برصيد 16 نقطة. جاء عجمان في المركز الثامن برصيد 10 نقاط، بينما حل حتا في المركز الرابع عشر الأخير بـ3 نقاط فقط.

في مباراة محورية، حقق بني ياس فوزه الأول هذا الموسم بعد قلب تأخره أمام النصر بنتيجة 2-1، بفضل هدفي يوسفو نيكتيه والحسن كوروما. رفع هذا الفوز رصيد بني ياس إلى 5 نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير، بينما جاء النصر في المركز السابع برصيد 11 نقطة. كما أنقذ محمد غرباني الوحدة من الخسارة أمام يونايتد بهدف التعادل في الدقيقة 87، ليحافظ العنابي على المركز السادس برصيد 14 نقطة، بينما بقي يونايتد في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.