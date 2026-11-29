تأهلت أربعة خيول تابعة للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي لنهائيات مهرجان الشارقة كلباء الثامن للجواد العربي، وسط تنافس قوي على جوائز مالية تصل إلى 360 ألف درهم.

شهد اليوم الثاني من منافسات مهرجان الشارقة كلباء الثامن للجواد العربي، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق على شاطئ منتزه كورنيش كلباء، منافسات قوية ومؤثرة. تمحورت هذه الجولات حول 7 أشواط تأهيلية مخصصة للمهرات والمهور بأعمار مختلفة، حيث تنافس الملاك على المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة للمرحلة النهائية التي ستقام اليوم.

تألق خيول القاسمي في المؤهلات

تأهلت أربعة خيول تابعة للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بنجاح إلى منافسات البطولات النهائية، بعد أن حققت نتائج متميزة في اليوم السابق. إحراز المهرة "إ.س. صوفيا" والمهر "إ.س. عزيز" للمركز الأول في شوطيهما كان أبرز الإنجازات، كما نجح "إ.س. فرحان" و"إ.س. الورس" في احتلال المركز الثالث في شوطيهما.

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فيما يتعلق بأعلى الدرجات، سجلت المهرة "أي دي نجوى" أعلى نقاط اليوم الثاني برصيد 92.00 نقطة، لتتصدر القسم "أ" من منافسات المهرات بعمر ثلاث سنوات. جاء ذلك قبل خيول أخرى من إسطبلات البستان والشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني، مما يعكس شدة التنافس بين المستثمرين في هذا المجال.

نتائج دقيقة لكل الفئات العمرية

في القسم "ب" من منافسات المهرات بعمر ثلاث سنوات، أحرزت "إ.س. صوفيا" للملكية المذكورة سابقاً المركز الأول برصيد 91.50 نقطة، متقدمة على "دي جولي" و"نرجس أم أس". أما في فئة المهور بعمر سنة واحدة، فقد تصدر "آر. أي. كي المر" لمربط رأس الخيمة برصيد 91.30 نقطة، تلاه "عجبان مغيدر" و"سيف السلام" بنفس النقاط.

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وفي القسم "ب" من نفس الفئة، أحرز "ز.ك المثاب" المركز الأول برصيد 91.00 نقطة، وحل "طلال الزبير" ثانياً بنفس النتيجة، بينما احتل "كي غياث" المركز الثالث بـ90.10 نقطة. كما تصدر "منذر الهواجر" القسم "ج" برصيد 91.40 نقطة، تلتها "بنان الزبير" و"إ.س. فرحان" بنتائج قريبة جداً تفصل بين الأولى والأخيرة نقطة واحدة فقط.

استحقاقات نهائية وجوائز مالية ضخمة

تنطلق منافسات اليوم الختامي بإقامة شوطي المهور بعمر ثلاث سنوات للقسمين "أ" و"ب" لاستكمال عقد المتأهلين إلى البطولات النهائية الست. يتنافس أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل شوط تأهيلي على ألقاب بطولات المهرات والمهور بعمر سنة واحدة، وسنتين، وثلاث سنوات، مما يجعل هذه الجولات حاسمة.

تقدم البطولة جوائز مالية للبطولات النهائية يبلغ إجماليها 360 ألف درهم، وهي قيمة مالية كبيرة تجذب المنافسين. تم توزيع الجوائز بواقع 30 ألف درهم للبطل الذهبي، و20 ألف درهم للبطل الفضي، و10 آلاف درهم للبطل البرونزي، مما يرفع من حدة المنافسة على الميداليات الثلاث في الختام.