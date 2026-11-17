مذكرة تفاهم بين المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر ودي إتش إل إكسبريس تمنح الشركات خصومات شحن تصل لـ 70% وتسهل التصدير لأكثر من 220 دولة.

وقّعت المنطقة الحرة ل مدينة الشارقة للنشر مذكرة تفاهم رسمية مع شركة دي إتش إل إكسبريس ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى خفض التكاليف التشغيلية للشركات المرخصة في المنطقة. تتيح هذه الشراكة الجديدة للشركات المستفيدة الحصول على خصومات مالية تصل إلى 70% على خدمات الشحن الدولي، مما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. كما تضمن المذكرة وصول المنتجات إلى أكثر من 220 دولة وإقليماً من خلال الشبكة اللوجستية الضخمة لشركة دي إتش إل إكسبريس.

تفاصيل الشراكة والتخفيضات المالية

وقع الاتفاق كل من سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، ومحمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبريس في دولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف هذا التعاون إلى تمكين الشركات المرخصة في المدينة من الاستفادة من مزايا الاستثمار المميزة في الإمارة، وتحويل هذه المزايا إلى فرص ملموسة لتنمية الأعمال. تسعى الشراكة إلى تقديم حلول لوجستية مخصصة تلبي الاحتياجات الخاصة للشركات العاملة في مجال النشر والإبداع، مما يسهل عملية التصدير ويقلل من العبء المالي للنقل الدولي.

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خدمات لوجستية ودعم جمركي متكامل

يشمل نطاق التعاون توفير دعم فني وإداري في إجراءات التخليص الجمركي، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التجارة العابرة للحدود. تسعى المنصة إلى تنفيذ مبادرات تعليمية وتطويرية تهدف إلى رفع معارف الشركات ومهاراتها في مجال التجارة الدولية، مما يسهم بشكل مباشر في تسهيل عمليات التصدير. كما يستهدف التعاون الوصول إلى عملاء جدد في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز فرص نمو أعمال الشركات المحلية في الأسواق الخارجية من خلال الاستفادة من خبرات شركة عالمية كبرى.

رؤية مدينة الشارقة للنشر للتوسع العالمي

وأكد سيف السويدي أن الشراكة مع دي إتش إل إكسبريس تعكس التزام المدينة بتوفير بيئة أعمال متكاملة، لا تقتصر فقط على تسهيل تأسيس الشركات ومزاولة أنشطتها، بل تمتد إلى دعم نموها وتوسيع حضورها إقليمياً وعالمياً. وأشار السويدي إلى أن المدينة تنظر إلى الشراكات الاستراتيجية بوصفها وسيلة حصرية لتحويل الرؤية إلى خدمات ومزايا ملموسة يستفيد منها المستثمرون ورواد الأعمال في مختلف مراحل تطور أعمالهم. وأكد أن التعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة يعمل على تعزيز تنافسية الشركات، وتوفير مقومات الوصول إلى فرص تجارية جديدة.

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التزام دي إتش إل بتمكين الشركات المحلية

من جانبه، شدد محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبريس في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تمكين الشركات من المنافسة عالمياً يبدأ بتسهيل التجارة الدولية وجعلها أكثر كفاءة وتنافسية. وأكد أن شراكتهم مع المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر تجسد التزاماً مشتركاً بدعم الشركات ورواد الأعمال، من خلال تزويدهم بالحلول والخبرات والقدرات اللوجستية اللازمة للتوسع خارج الأسواق المحلية. واستطرد قائلاً إن الجمع بين مزايا الشحن التفضيلية والشبكة العالمية الواسعة يسهل دخول أسواق جديدة ويمنح الشركات فرصة الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء.

تسريع النمو وترسيخ مكانة الشارقة التجارية

تسعى هذه الشراكة إلى تسريع نمو الأعمال على المستوى الدولي، معبراَ عن التزام شركة دي إتش إل إكسبريس بدعم رؤية إمارة الشارقة في بناء بيئة أعمال مزدهرة ومتصلة بالأسواق العالمية. تهدف المذكرة إلى ترسيخ مكانة الشارقة كمرجع رئيسي للأعمال والصناعات الإبداعية، من خلال توفير الأدوات والبنية التحتية اللازمة لنجاح الشركات الناشئة والكبيرة على حد سواء. يمثل هذا الإنجاز خطوة جوهرية في تعزيز البنية التحتية اللوجستية لدعم الإبداع والنشر، مما يفتح آفاقاً واسعة للشركات المحلية للاستكشاف والنمو في بيئات دولية متطورة.