الشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب تعزز الحضور الثقافي الإماراتي وتبني جسوراً مع بولندا وأوروبا

تستضيف إمارة الشارقة كضيف شرف في معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، مما يعزز الحضور الثقافي الإماراتي على الساحة الدولية ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات في مجالات النشر والترجمة ، ويعمل على بناء جسور ثقافية مع بولندا وأوروبا.

يؤكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة في المسار الثقافي الذي تتبناه الإمارة على مدى عقود، وهي ترجمة عملية لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل الثقافة في صلب مشروع التنمية في الشارقة، ورسخ مكانة الكتاب والمعرفة كأساس لبناء الإنسان وتعزيز الحوار بين الحضارات. وأضاف العامري أن الحضور الثقافي الدولي للإمارات يعكس المكانة المتنامية للدولة على خريطة الثقافة العالمية، ويقدم نموذجاً إماراتياً قائماً على الانفتاح والتبادل المعرفي والاستثمار المستدام في قطاع الثقافة وصناعة الكتاب.

وأشار إلى أن معارض الكتب الدولية أصبحت منصات رئيسية للإمارات لتقديم صوتها الثقافي للعالم، ولبناء شراكات طويلة الأمد مع مؤسسات النشر والترجمة والثقافة في مختلف القارات. وأشاد بالدور القيادي لسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، في ترسيخ هذا الحضور الدولي وتعزيزه، حيث قادت جهوداً نوعية خلال السنوات الماضية لتطوير قطاع النشر الإماراتي، وتوسيع حضور الكتاب الإماراتي والعربي عالمياً، وبناء شبكة علاقات مهنية وثقافية واسعة مع كبرى المؤسسات والناشرين حول العالم.

وأضاف العامري أن الإقبال الكبير الذي شهدته مشاركة الشارقة كأول ضيف شرف عربي لمعرض وارسو الدولي للكتاب يعكس حجم الاهتمام الذي تحظى به الثقافة الإماراتية والعربية لدى الجمهور البولندي والأوروبي. أكد أن البرنامج الثقافي والمهني الذي قدمته الشارقة خلال أيام المعرض نجح في فتح مساحات واسعة للحوار والتفاعل المباشر مع القراء والناشرين والمثقفين، متجاوزاً الإطار الرسمي ليصبح تجربة ثقافية حية ومؤثرة تركت بصمة واضحة في المشهد الثقافي للمعرض.

وأوضح أن التفاعل مع الندوات والقراءات الشعرية والعروض الفنية واللقاءات المهنية في جناح الشارقة يبين قدرة الثقافة على ربط الشعوب، ويؤكد أن الكتاب يظل أحد أقوى أدوات التواصل الإنساني عمقاً وتأثيراً. واختتم العامري بالتأكيد على أن ما تحقق في وارسو يمثل بداية لمسارات جديدة من العمل المشترك والتبادل الثقافي بين الإمارات وبولندا، وبين العالم العربي وأوروبا، معرباً عن ثقته بأن العلاقات التي نمت خلال هذه المشاركة ستثمر مشاريع مستقبلية في مجالات النشر والترجمة والتبادل الثقافي، وستترك أثراً مستداماً يتجاوز أيام المعرض ليصل إلى القراء والمؤسسات والأسواق





