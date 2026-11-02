الشارقة تكرم الفائزين بجائزة الاتصال الحكومي الـ13 في احتفالية رسمية

سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي كرّم الفائزين بالدورة الثالثة عشرة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، والتي استقطبت أكثر من 9500 مشاركة من 31 دولة.

كرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس الشارقة للإعلام، الفائزين بدورة الجائزة الثالثة عشرة للاتصال الحكومي، في حفل أقيم صباح يوم الاثنين الموافق الأول من شهر سبتمبر عام ألفين وأربعة وعشرين في فندق الشيراتون. وقد استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلتها مشاهدة مادة مصورة توضح أهداف الجائزة التي تسعى لتكريم المؤسسات والأفراد الذين يوظفون الاتصال لخدمة المجتمع وبناء الثقة ومعالجة التحديات التنموية بأدلة واضحة.

مسيرة الجائزة وآليات التطوير المستمر

أكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن الاتصال يمثل قوة ناعمة تسهم في نهضة المجتمعات ودفع مسيرة التنمية من خلال تعزيز الوعي وتقريب المؤسسات من مجتمعاتها. وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للاتصال تقاس بما يحققه من أثر إيجابي ومستدام في حياة الإنسان، مشيداً بمسيرة الجائزة التي انطلقت برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح علاي أن الجائزة استقطبت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 9500 مشاركة، مع استمرار تطوير مجالاتها في الدورة الحالية لمواكبة القضايا المعاصرة مثل جودة الحياة والهوية الثقافية وتمكين الشباب والمسؤولية المجتمعية. كما ركزت الدورة الجديدة على توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، بهدف تقدير التجارب التي أسهمت في إحداث تغيير إيجابي وترسيخ الثقة وصناعة أثر مستدام.

تحولات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على التقييم

ألقى الإعلامي علي جابر، عضو لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، بيان اللجنة الذي أكد أن العالم يشهد تحولاً جذرياً بفعل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، مما يؤثر بصورة مباشرة في صناعة الإعلام والاتصال ويعيد تشكيل العديد من المهن والوظائف. ولفت إلى أهمية مواكبة المؤسسات الحكومية لهذه التحولات وفهم آثارها وتحدياتها، والاستعداد للتعامل مع مخاطر أبرزها المعلومات المضللة والتزييف العميق والهجمات السيبرانية.

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وأوضح عضو لجنة التحكيم أن اللجنة وضعت هذه التحولات في الاعتبار خلال تقييم المشاركات، حيث اجتاز 433 ملفاً مرحلة الفرز الأولي من أصل مشاركات قادمة من 31 دولة موزعة على أربع قارات. واستعرضت اللجنة أربع توصيات لتطوير الجائزة، تشمل توسيع نطاق التكريم في فئة أفضل متحدث رسمي ليضم الفرق المساندة، ودراسة توظيف وكيل ذكاء اصطناعي في الفرز الأولي مع إبقاء القرارات بيد العنصر البشري.

وشملت التوصيات أيضاً تطوير معيار الاستخدام المسؤول والمبتكر للذكاء الاصطناعي، وتعزيز معايير تقييم استراتيجيات الاتصال في الأزمات بما يواكب تحديات التضليل والتزييف العميق والأزمات الرقمية. وأعرب علي جابر عن شكره للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على جهوده في تطوير الجائزة وإتاحة فرص تبادل الخبرات، مثمناً جهود أعضاء لجنة التحكيم للوصول إلى النتائج.

تكريم وزارة الدفاع والفائزين بالمراكز الأولى

منح سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي وزارة الدفاع تكريماً خاصاً تقديراً لدورها الوطني في حماية أمن دولة الإمارات وصون مكتسباتها، إضافة إلى جهودها في تعزيز الاتصال الوطني وترسيخ الثقة في المجتمع. ونال العميد ركن طيار عبدالناصر محمد الحميدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، جائزة فئة الشخصية المتميزة في الاتصال الحكومي والاستراتيجي بالتعاون مع دائرة العلاقات الحكومية نظير دوره في إيصال الرسائل الوطنية بوضوح ومهنية.

كما ذهبت جوائز لجنة التحكيم إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، عن فئة أفضل شخصية ذات أثر اجتماعي إيجابي أحدثت تأثيراً على المستوى العربي، فيما نالت مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني الجائزة عن فئة التأثير العالمي عبر القوة الناعمة. وكُرم الفائزون بمختلف الفئات الأخرى، حيث حصلت ناشئة الشارقة على المركز الأول في فئة أفضل اتصال يستهدف الشباب عن حملتها "صيفكم ويانا".

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وفازت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي بفئة أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب، بينما حلت القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الأول لفئة البصمة الاتصالية المميزة في جودة الحياة. كما نالت وزارة المالية جائزة فئة الابتكار في منظومة الاتصال المتكاملة، وحازت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على فئة أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات.