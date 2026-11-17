الشارقة تكشف عن جدول احتفالات الذكرى الخامسة والخمسين للاتحاد 2026 في مناطق متعددة بمشاركة آلاف الأسر والمشاريع الصغيرة لتعزيز التراث الوطني.

أعلنت إمارة الشارقة رسمياً عن انطلاق سلسلة واسعة من الفعاليات الوطنية والاحتفالات المرتبطة بالذكرى الخامسة والخمسين ل عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة. ستتميز هذه الاحتفالات بمشاركة مجتمعية شاملة تشمل مختلف المناطق السكنية والمحافظات التابعة للإمارة، بما في ذلك المدن الساحلية والمناطق الداخلية المتناثرة عبر التراب الإمارتي.

مواعيد احتفالات الشارقة للاتحاد 2026

حدد مسؤولو اللجنة المنظمة فترة زمنية محددة لإقامة هذه الفعاليات الكبرى، حيث ستستمر الاحتفالات من تاريخ 19 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر 2026. يمتد النطاق الجغرافي لهذه الفعاليات ليشمل مساحات واسعة ومواقع تاريخية ذات رمزية وطنية عالية داخل حدود الإمارة.

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أبرز المواقع المشاركة في الاحتفالات

تشمل قائمة المواقع المستضيفة للفعاليات حديقة النوف ومنتزه كشيشة ومنتزه السيوح الخاص بالعائلات. كما تستقطب المناطق الطبيعية والثقافية مثل وادي الحلو والحمرية والبطائح ومليحة والمدام والذيد وخورفكان وكلباء ضيوفاً في هذا الحدث الكبير. تتوزع الأنشطة أيضاً في ضواحي مثل ضاحية الخروس ودبا الحصن، مما يضمن وصول الاحتفاء لكل شريحة من شرائح المجتمع.

شعار العام وتجارب الأسرة الإماراتية

تتزامن فعاليات الشارقة مع شعار العام الاجتماعي الذي يحمل عنوان "نماء وانتماء"، بهدف تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية. تستهدف الاحتفالات تقريب الأجيال المختلفة عبر تجارب ثقافية وفنية تعكس ثراء الموروث الإماراتي وتنوع المشهد الفني في الإمارة، مما يعزز الشعور بالانتماء.

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دور الشركات والمشاريع الصغيرة

تتعاون الجهات الحكومية المحلية مع المؤسسات الأهلية والأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة لإثراء البرنامج المقدم. يسعى هذا التعاون إلى إبراز الجانب الاقتصادي والحرفي الوطني، حيث تقدم هذه الكيانات منتجات وخدمات تعكس الهوية المحلية وتشارك في عرض التراث الثقافي للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

رسالة اللجنة ورؤية الشيخ زايد

أكد خالد جاسم المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، أن هذه الذكرى تجسيد لقيمة التكاتف والوحدة. استذكر المدفع رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والوالد المؤسس، مبيناً أن الإنسان هو محور التنمية، وأن القيم الراسخة أسست لانجازات الدولة على مدى 55 عاماً.