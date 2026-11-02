الشارقة للفروسية يحتضن نهائي لونجين 2026 بتتويج 7 أبطال

شهد نادي الشارقة للفروسية تتويج شادي غريب بلقب المستوى الأول في نهائي لونجين 2026 بمجموع 580 ألف درهم جوائز على مدار ثلاثة أيام من الجمعة إلى الأحد.

توّج الفارس شادي غريب على صهوة جواده كبرنت دي مارش التابع ل نادي الشارقة للفروسية بكأس نهائي لونجين 2026 في حدث رياضي كبير استضافه مركز الشارقة للفروسية. نظمت هذه المنافسات على مدى ثلاثة أيام امتدت من الجمعة حتى الأحد الماضي، تحت الإشراف الرسمي ل اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبالرعاية الذهبية لشركة لونجين الراعية لدوري القفز.

تفاصيل الفئات والجوائز المالية

تم تنظيم البطولة لتشمل سبعة ألقاب رئيسية متنوعة المستويات، من مبتدئين إلى المستوى الأول، مما جعلها منصة عرض للمواهب الصاعدة والكبيرة. خصص لجوائز هذه المنافسات مجموع مالي قيم بلغ 580.000 درهم إماراتي، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يوليها المنظمون لهذا الحدث الرياضي المتميز.

وشارك في النهائي عدد كبير من الفرسان والفارسات المنتمين لأندية ومراكز الفروسية في دولة الإمارات، وسط حضور رسمي متميز ساد فيه التنافس الشريف. وكان من أبرز الحضور سعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي، الذي تولى عدة مناصب قيادية شملت رئاسة المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، ورئاسة لجنة القفز في الاتحاد المحلي، بالإضافة إلى منصب المدير العام لنادي الشارقة للفروسية.

نتائج المستوى الأول والسرعة

في منافسات فئة المستوى الأول الأهم، والتي جرت بمواصفات الجولتين وعلى حواجز يبلغ ارتفاعها 1.45 متر، توج شادي غريب بفوز تاريخي. نجح شادي غريب في إكمال الجولات الثلاث المخصصة للمنافسة دون ارتكاب أي خطأ، ليحصد اللقب الأول في نهائيات لونجين 2026.

Advertisement

وحلّ في المركز الثاني زميل شادي غريب في النادي، الفارس موفي عويضة الكربي، على ظهر جواده إنديغو تيم. ارتكب الكربي مجموع نقاط جزاء بلغ 3.41 نقطة، تم توزيعها بحيث ارتكب 0.26 نقطة في منافسة السرعة، مما جعله قريباً من الصدارة في النتائج.

أما المركز الثالث فقد ذهب للفارس حميد عبد الله خليفة المهيري، الذي شارك بفرس أرجنتينا دي كريسكر زد من منتخب الإمارات لقفز الحواجز. سجل المهيري مجموع نقاط جزاء بلغ 4.26 نقطة، منها 0.26 نقطة في منافسة السرعة، بالإضافة إلى 4 نقاط إضافية سجلها في الجولة الأولى من منافسة الختام.

تتويجات الفئات العمرية والشبابية

في فئة الشباب، خطف الفارس عبدالله حمد الكربي اللقب على ظهر جواده جورجينا زد من نادي الشارقة للفروسية. جرت هذه المنافسة بمواصفات الجولتين على حواجز ارتفاعها 1.35 متر، وتنافس فيها 11 فارساً وفارسة على الميدان الخارجي بالمركز.

وقطع مبخوت عويضة الكربي، فارس منتخب الإمارات لقفز الحواجز، شوطاً كبيراً في مسيرته بالتتويج بلقب الجونيورز. حلّق مبخوت عويضة الكربي مع جواده ديابلا بي اس نحو المركز الأول، متجاوزاً المركز الثاني الذي حصل عليه في النسخة السابقة من النهائيات عام 2025، في منافسة على حواجز ارتفاعها 1.25 متر بمشاركة 17 متنافساً.

Advertisement

الأبطال في الفئات الأساسية والمبتدئة

في فئات المبتدئين والمبتدئين المتقدمة، شهدت المنافسة كثافة عالية من المشاركين. فقد توج الفارس علي حسين النويس بلقب المستوى الثاني مع جواده أتويل دي لاروش من نادي أبوظبي للفروسية، بعد تنافس قوي بين 39 فارساً، حيث نجح 10 منهم في إكمال جولة التمايز دون خطأ.

كما حصد عدنان عاصي لقب المبتدئين المتقدمة مستوى 3 مع جواده ايه بي بي أوف بيكوبيلو زد من نادي العين للفروسية والرماية. كما فازت لمياء راشد علي بلقب فئة المبتدئين، متقدمة على 42 مشاركاً، في حين توج الفارس بخيت محمد القبيسي بلقب فئة الأشبال مع جواده كول دريم من أكاديمية بوذيب للفروسية، لتؤكد النتائج تطور الأداء في هذه الفئات.