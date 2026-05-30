اختيرت إمارة الشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، بمشاركة 21 جهة ثقافية وإبداعية إماراتية، في خطوة تعزز الثقافة والتراث والأدب الإماراتي والتعاون مع بولندا.

تمثل مشاركة إمارة الشارقة ك ضيف شرف في معرض وارسو الدولي للكتاب 2026 محطة جديدة في مسيرتها الثقافية العالمية التي انطلقت منذ أكثر من أربعة عقود بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .

ويشارك في هذا الحدث 21 جهة ومؤسسة ثقافية وأكاديمية وإبداعية إماراتية تهدف إلى تعريف الجمهور البولندي والعالمي بالثقافة والتراث والأدب الإماراتي، وتعزيز التعاون الثنائي مع المؤسسات البولندية. وقد لقيت هذه المشاركة إشادة واسعة من المسؤولين والمشاركين الذين أكدوا على نجاح الشارقة في نقل مشروعها الثقافي إلى العالم من خلال حوار مثمر قاد إلى اختيارها ضيف شرف في العديد من المعارض الدولية.

وقال أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب إن وجود الشارقة في معرض وارسو الدولي للكتاب بمشاركة 21 جهة يمثل نجاحاً كبيراً ضمن سلسلة نجاحات الإمارة في نقل الثقافة العربية وإبراز دورها الحضاري. وأوضح أن العلاقات بين الشارقة وبولندا بدأت منذ سنوات بمشاريع ثقافية في جامعات بولندية، وأن اختيار الشارقة كأول ضيف شرف عربي في المعرض يعكس إقبال العالم على التعرف على الثقافة العربية والإماراتية.

وأضاف أن هذه المشاركة تأتي استمراراً للجهود التي تهدف إلى مزيد من التبادل الثقافي والمعرفي بين البلدين الصديقين. من جانبه، استعرض الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث دور المعهد في تقديم الحرف والمهن والأزياء التراثية والضيافة الإماراتية التي لقيت إقبالاً كبيراً من زوار المعرض. وأشار إلى أن المعهد يقدم أيضاً أحدث إصداراته الثقافية إلى جانب عروض فرقة الشارقة الوطنية للتراث.

ويخطط المعهد لبناء جسور تعاون مع معهد التراث الوطني البولندي، خاصة في مجال جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي والتعاون في المخطوطات والوثائق. وأعربت الدكتورة بربارا ميخالاك رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة ياغيلونيا البولندية عن سعادتها بمشاركة الشارقة، مشيرة إلى زيارتها لمجمع الشارقة للغة العربية وترجمتها لـ 11 مسرحية من مسرحيات حاكم الشارقة إلى البولندية. كما شارك اتحاد كتاب وأدباء الإمارات برئاسة الدكتور سلطان العميمي في نقل الأعمال الأدبية الإماراتية إلى البولندية، حيث يعرض أعمالاً شعرية وقصصية وروائية مترجمة.

ويشارك الاتحاد بفعاليات ثقافية مشتركة مع الأدباء البولنديين تشمل جلسات نقاشية وأمسيات شعرية حول قضايا أدبية. وتقدم دائرة الثقافة بالشارقة معرض الخط العربي وورشة عمل لإبراز جماليات الخط العربي، بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في الشعر والأدب وكتب الأطفال. ويضم جناح جمعية الناشرين الإماراتيين 6 ناشرين يسعون لتوقيع عقود بيع وشراء حقوق النشر. وتعرض جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات مشروعها المشترك مع المكتبات الأمريكية لترجمة الكتب المتخصصة في علوم المكتبات، حيث تم ترجمة 6 كتب من العربية إلى الإنجليزية حتى الآن.

وتؤكد هذه المشاركات على عمق العلاقات الثقافية بين الإمارات وبولندا وتعزز مكانة الشارقة كمنارة ثقافية عالمية





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الشارقة معرض وارسو الدولي للكتاب ضيف شرف الثقافة الإماراتية التعاون الثقافي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الإمارات تواصل دفع مسارات الحوار الدوليشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في منتدى «غلوبسيك 2026» الذي عُقد في العاصمة...

Read more »

القوة الجوية بطلاً للدوري العراقي.. والشرطة وصيفاًتوج فريق القوة الجوية الأول لكرة القدم بطلاً لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026...

Read more »

فيمي أوتيدولا: رجل الأعمال النيجيري يُدرج في قائمة فوربس لأثرياء أفريقياأدرجت مجلة فوربس في تقريرها السنوي لعام 2026 لأثرياء أفريقيا، رجل الأعمال النيجيري فيمي أوتيدولا بوصفه "أفقر مليارديرات القارة"، بعد تراجع ثروته مقارنة بالعام السابق.

Read more »

الدوري الإماراتي بين عقدة الصاعدين وطموحات الكبارلم تكد ستارة موسم 2025-2026 تسدل حتى بدأت ملامح الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين تفرض نفسها على المشهد الكروي الإم

Read more »

سعر الذهب في مصر السبت 30 مايو 2026.. كم قيمة عيار 21 اليوم؟انخفضت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم السبت 30 مايو/ايار 2026، بشكل طفيف للغاية، عقب...

Read more »

جامعة وارسو تحتفي بالشعر الإماراتي وتجمع طلابها في أمسية تحاور الذاكرة واللغة والوجدانفتحت مشاركة الشارقة ضيف شرف الدورة الخامسة من معرض وارسو الدولي للكتاب 2026 نافذة جديدة...

Read more »