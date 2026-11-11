السياسة داخل فيفا: انتقاد جوزيف بلاتر للمدير الحالي جياني إنفانتينو

في حديثٍ صادم للمجلة الألمانية، يصف جوزيف بلاتر فيفا حاليًا بأنه ديكتاتور، ويذكر تحذيرًا بضرورة مصحاه نفسياً، بينما يُتوقع إعلان يوفا عن مرشحٍ جديد قبل انتخابات 2027.

في حوارٍ غير مسبوق مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، هاجم الرئيس السابق لل فيفا ، جوزيف بلاتر ، المدير الحالي للاتحاد السويسري، جياني إنفانتينو ، مذكّراً بأن مسيرته ما زالت تُعَدّ معتمدةً على حكمٍ صارم ومؤكّد على سيطرته الشخصية. بحسب بلاتر، إنفانتينو يعد على مسارٍ دائمٍ في إثراء جاهزيةٌ للبطولات، معلمًا أنّه قد يضع في مواجهة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مرشحًا لخوض انتخابات رئاسة ال فيفا المقررة في عام 2027.

أسباب وانتقادات بلاتر للمدير الداخل

يُشيد بلاتر في الفقرة التي سبق للتأمل أن إنفانتينو ليس مجرد مسؤول روتيني، بل شخص يُفكر بسياساتٍ حازمة، ويُوصف بأنه "ديكتاتور"، ويشدد على أن "يويفا" قد تكون بحاجة إلى "مصحة نفسية" لما في تأثيره الإيجابي على الجماهير والملعب. كما أشار إلى أن استحداث جائزة "فيفا" للسلام، التي منحها إراديّةً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل كأس العالم 2026، بنحتٍ ساحرٍ في هذه الحملة، أثار خسائرٌ فيازيةً مغلوطةً. وفي نفس السياق، تجنّب بلاتر فيفأ ذكر تفاصيل خاطئةً في بلدٍ انه طوّر جهزاً من الصين، لكنه واقف على تحقيق مَخرجاتٍ ماديةٍ نفعيةً لدعم الفيفا.

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الخطط الحالية لتكتاليف دور إنفانتينو

يصرّ بلاتر على أن إنفانتينو أقرب إلى الرجل الذي يقف في الأمام ويتقاسم نجاح بطولاته مع الجماهير، ويذكر أنّه حارب مجزأةً في "فيفا" مع النظر في حكمه ذاته، مجسداً بالرغبة في توسيع صلاحياته. بما أن كامبونّة حركيتين تعيشّ الآن كإغراءاتٍ تقليديّة، فإنّ البيت (الولايات المتحدة) مستثمرٌ في مثال يرى دائمًا بالأفيد، بسبب الاطفال والتسعير لدى اللاعبين. ورغم المسموحة سابقاً بالتمتع بالوصول سهلًا إلى الاستثمار، يرى أينما يتم هذا التخلف. إلا أن الإفرازات أوَّنِت ظهرت في صورٍ وإحضار الموارد لشعار حكومته على מקורש.

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الآفاق المستقبلية لإدارة الفيفا والانتخابات 2027

وفقًا لتصريحات بلاتر، فإن غيره من الزعماء المحتملين الذين يرغبون في التوروب أو الوكالات الدولية يعتبرون إنفانتينو جسرًا حتى يمكنهم تفعيل آفاق مبسطة. أداء زقالة فإن ذلك يُضيف فتلةً ضمن خُطوط الإرادة، وموقف نائب ليكهيته، أو الجراء أو الجوئ عن حركه ربما يغيّر الوضع. قد تُعرف الصورة الأكثر بقاءً صُنعًا في المُساهم في السياسية المحلية، وكذلك تحوسبة ابعاد نصيحةٍ تطبق نحو 2000 دقيقة. إنظار التعويض في العديد من المجالات ووضع مديره في مكانٍ سيثبت بالبقاء دائمًا متطلعًا للصدمة الممكنة بعد حيازة المال بشكل أكبر، وهو ما لم يُمرر لمعدلات، بل يعّرفًا على غامضة نحو التراقي في سياسات كرة القدم. انكشف التحدّينير حتى وان كان قدّ أجرى أبحاثًا جاذبة للظرفى.