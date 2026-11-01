تفاصيل حياة ورحلته العلمية والسياسية للشيخ فهد السالم الصباح، الابن التاسع لحاكم الكويت، ومساهماته في بناء الدولة الكويتية الحديثة منذ مطلع القرن العشرين.

في رحاب ال تاريخ الكويت ي، تركت الشخصيات المؤثرة بصماتها التي خلدتها الذاكرة، ليس فقط عبر الإنجازات، بل من خلال تسمية الشوارع والميادين بأسمائهم كنصب تذكاري دائم. وقد اختارت دولة الكويت، بعد استقلالها التام عن بريطانيا في التاسع عشر من يونيو عام ألف وتسعمائة وواحد وستين، أن تقديراً للدور الكبير الذي قام به الشيخ فهد السالم الصباح، أن تطلق عليه اسم شارع رئيسي في العاصمة. يقع هذا الشارع في قلب العاصمة، وهو من أبرز الشوارع السياحية والتجارية، ويطل على أهم المباني والفنادق والمجمعات، مما يجعله نقطة ارتياد رئيسية للمواطنين، خاصة الشباب، مما أثار فضولهم لمعرفة تفاصيل حياة هذا الشيخ ودوره السياسي والإداري.

النسب والأسرة الحاكمة في الكويت

وُلد الشيخ فهد بن سالم بن مبارك بن صباح الثاني في مدينة الكويت في السادس عشر من أغسطس عام ألف وتسعمائة وتسعة، رغم أن بعض المصادر تشير إلى عام ألف وتسعمائة وست كسنة ميلاده. ينتمي إلى عائلة آل الصباح الحاكمة، حيث كان والده هو الشيخ سالم المبارك الصباح، الذي تولّى حكم الكويت كحاكم تاسع بين فبراير عام ألف وتسعمائة وسبعة عشر حتى وفاته في فبراير عام ألف وتسعمائة وواحد وعشرين. كما كان جده هو الشيخ مبارك بن صباح الثاني، المعروف بمبارك الكبير، المؤسس الفعلي للدولة الحديثة الذي حكم من مايو عام ألف وثمانمائة وستة وتسعين حتى نوفمبر عام ألف وتسعمائة وخمس عشرة.

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ويُعد الشيخ فهد ابن غير شقيق لعدة حكام مهمين في تاريخ الكويت. فهو أخ غير شقيق للشيخ عبدالله السالم الصباح، الحاكم الحادي عشر الذي تولّى الحكم من يناير عام ألف وتسعمائة وخمسين حتى وفاته في نوفمبر عام ألف وتسعمائة وخمسة وستين. كما كان أخاً غير شقيق للشيخ صباح السالم الصباح، الحاكم الثاني عشر الذي حكم من نوفمبر عام ألف وتسعمائة وخمسة وستين حتى ديسمبر عام ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين. بالإضافة إلى كونه أخاً غير شقيق للشيخة بيبي سالم المبارك الصباح، والدة أمير الكويت الثالث عشر الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الذي حكم من ديسمبر عام ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين حتى يناير عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين.

كما كان الشيخ فهد عمّ أمير الكويت الرابع عشر الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، الذي تولّى الحكم لمدة تسعة أيام في يناير عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين، والذي تزوج من الشيخة لطيفة الفهد السالم. وكان أيضاً عمّ الشيخ سالم صباح السالم الصباح، الذي شغل مناصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية، وعمّ الشيخ الدكتور محمد سالم صباح السالم، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق. نشأ الشيخ فهد مع أخيه عبدالله وأخته بيبي تحت رعاية لطيفة الثاقب، زوجة الشيخ جراح بن صباح الصباح، مما شكل بيئة تربوية عائلية متماسكة.

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الرحلة العلمية والخلفية الثقافية

تلقت الشيخة بدرية سعود المحمد الصباح، التي تزوجها الشيخ فهد في السابع عشر من مايو عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين، الولادة في الزبير عام ألف وتسعمائة وواحد وعشرين. كانت ابنة الشيخ سعود المحمد الصباح والشيخة مريم بنت مبارك الصباح. من هذه الزيجة، رُزق الشيخ فهد بثلاثة أولاد هم الشيخاء فهد وسالم ومبارك، وست بنات هن الشيخات لطيفة ولولوة وفاطمة وآمنة وإيمان وهدى. بدأ تعليمه النظامي في المدرستين المباركية والأحمدية، حيث درس مبادئ النحو والصرف والفقه والعقيدة والحساب والجغرافيا، كما تعلم اللغة الإنجليزية في مدرسة الإرسالية الأمريكية التي أسسها القس كالفرلي في الكويت عام ألف وتسعمائة وسبعة عشر.

يصف المؤرخ الأول للكويت، الشيخ عبدالعزيز الرشيد، في كتابه "تاريخ الكويت"، الشاب فهد بن سالم بأنه نبيذ وذكي، تلقى مبادئ الفقه والعقيدة والنحو والجغرافيا في المدرسة الأحمدية. ويضيف الشيخ الرشيد أنه أعجب بطموح الشاب للرحلة في طلب العلم إلى البلاد البعيدة، معتقداً أن الشوق والذكاء والاستعداد هما المفتاح لتذليل الصعاب. هذه النظرة المبكرة كانت دليلاً على مواهبه التي ستظهر لاحقاً في مسيرته العامة.

من جانبه، كتب الأديب والرحالة اليمني أحمد محمد الشرماني في كتابه "الجناح المحلق في سماء الشرق" عن لقاءه بالشيخ فهد في سوريا، مشيداً بنبله وعلو همة وكمال خلقه. ذكر الشرماني أن الشيخ فهد فهم غايات رحلاته، قدّر مجهوده، وأثنى على عزمه، مما دفعه للمشاركة في بعض مراحل الرحلة. وأشار الشرماني إلى أن هذه الصفات تعكس طباع آل الصباح وعراقة أخلاق العرب من نجدة ومروءة وشهامة وإباء مع فطنة متأصلة.

تاريخ الكويت والسير الذاتية المؤرخة

سجّل محمد بن خليفة النبهاني في كتابه الموسوعي "التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية" نشأة الشيخ فهد على حب الكويت والعلوم، ورحلاته في طلب المعرفة. ووصفه بامتلاك فكر قواد وذكاء مفرط، مع بشاشة تصاحبها وقار وهيبة، وأنه حسن المجالسة ومحب للتاريخ، مما جعل مجالسته محببة دائماً. هذه السجلات التاريخية توفر صورة واضحة عن شخصية كانت محل تقدير واسع من قبل contemporaries والمؤرخين.

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في سياق تطوير معرفته، حدثت حادثة مهمة أثناء زيارة سياحية للشيخ فهد إلى البصرة، حيث التقى بثلاثة من أبناء شيوخ البحرين، وهم خليفة وسلمان ودعيج، أبناء الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة. أخبروه بأنهم يدرسون في البصرة، ومن المقرر أن يواصلوا دراستهم في بغداد أو بيروت. رغبة منه في توسيع آفاقه المعرفية، و convincedاً بأن التعليم المتاح في الكويت آنذاك غير كافٍ، قرر أن يقتدي بشيوخ البحرين في سعيه نحو المعرفة المتقدمة، مما يعكس شغفه الحقيقي بالتطور الذاتي والمهني الذي سيكون حجر أساس في إدارته المستقبلية للدولة.