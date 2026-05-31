السيطرة على قلعة بوفورت: أعمق توغل إسرائيلي في لبنان منذ عام 2000

سيطرت القوات الإسرائيلية على قلعة بوفورت الاستراتيجية في جنوب لبنان، في أعمق توغل منذ الانسحاب عام 2000، بهدف تفكيك بنية حزب الله التحتية.

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السيطرة الكاملة على قلعة بوفورت الواقعة على تلة استراتيجية تطل على مدينة النبطية في جنوب لبنان . هذه القلعة التي بناها الصليبيون في العصور الوسطى كانت تحت سيطرة حزب الله لعقود، وتعد الآن أعمق نقطة يصل إليها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية منذ انسحابه من لبنان في مايو عام 2000.

تأتي هذه السيطرة بعد أيام من القتال العنيف والغارات الجوية المكثفة على القرى المجاورة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته ضد عناصر حزب الله المنتشرين في المنطقة. وتتميز قلعة بوفورت بأهميتها الاستراتيجية الكبيرة، حيث تمكن من يسيطر عليها من مراقبة مساحات واسعة من جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وقد استخدمها حزب الله كنقطة مراقبة وإطلاق صواريخ خلال السنوات الماضية.

وقد نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، صورة لجنود إسرائيليين يتجولون خارج القلعة، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية تمكنت من تطهير المنطقة من البنية التحتية لحزب الله. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن العملية بدأت قبل عدة أيام في مرتفعات بوفورت ووادي السلوقي، وامتدت باتجاه الجنوب بهدف تفكيك شبكة الأنفاق والمخازن التابعة لحزب الله، والقضاء على التهديدات المباشرة التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين.

وكانت القوات الإسرائيلية قد سيطرت على القلعة ذاتها لمدة 18 عاما بين عامي 1982 و2000، قبل أن تنسحب من لبنان تحت ضغط عمليات حزب الله. واليوم، وبعد مرور أكثر من 24 عاما، تعود القوات الإسرائيلية إلى نفس الموقع، لكن هذه المرة في إطار حرب واسعة النطاق بدأت في مارس الماضي. وقد عبرت القوات الإسرائيلية نهر الليطاني الذي كان يعتبر خطا أحمر في النزاعات السابقة، وتتقدم حاليا في القرى الواقعة حول القلعة.

ويبعد الجيش الإسرائيلي الآن نحو 5 كيلومترات عن مدينة النبطية، أكبر مدن جنوب لبنان، مما يشير إلى توسع كبير في نطاق العمليات العسكرية. هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا خطيرا، مع استمرار القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، وسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة قد تمتد إلى مناطق أوسع في لبنان والمنطقة.

وتعد قلعة بوفورت رمزا تاريخيا للصراع في جنوب لبنان، فقد كانت مسرحا لمعارك شرسة خلال الاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان عام 1978 ومرة أخرى في عام 1982، كما كانت محطة رئيسية في مسيرة المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي. وتتزامن السيطرة الإسرائيلية الجديدة على القلعة مع تقدم بري في مناطق أخرى من جنوب لبنان، بما في ذلك بلدات قريبة مثل يارون وميس الجبل، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله.

ويقول مراقبون إن السيطرة على هذه القلعة تمثل مكسبا استراتيجيا لإسرائيل، لكنها قد تؤدي إلى رد فعل قوي من حزب الله الذي يعتبرها جزءا من تراثه النضالي. وفي الوقت نفسه، يواجه المدنيون اللبنانيون في القرى المجاورة نزوحا قسريا بسبب القصف المستمر، حيث نزح آلاف السكان إلى مدينة النبطية أو إلى مناطق أكثر أمنا في الشمال. كما أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها لتأمين المنطقة، وسط تحذيرات من أن التصعيد قد يخرج عن السيطرة ويؤدي إلى حرب إقليمية.

وتظل الأنظار متجهة نحو التحركات الدبلوماسية الدولية لوقف إطلاق النار، لكن حتى الآن لم تظهر مؤشرات واضحة على توصل الأطراف إلى اتفاق ينهي هذه الجولة من القتال





