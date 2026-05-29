السيارات الحديثة: تهدد بانتهاك الخصوصية للمستخدمين

تجربة شراء سيارة جديدة قد تتطلب تضحية كاملة بالخصوصية. حيث أن السيارات الحديثة أصبحت تجمع البيانات الشخصية للمستخدمين وتشتركها مع الشركات التجارية دون علمهم. ويتم جمع البيانات من خلال الهواتف الذكية التي تسير على عجلات السيارات وتسجل تعابير الوجه ونبرة الصوت.

وتشترك الشركات المصنعة في هذه البيانات مع شركات تجارية، مما يهدد بانتهاك الخصوصية للمستخدمين. وتشير تقارير إلى أن 84% من الشركات المصنعة تعترف بمشاركة البيانات الشخصية مع شركات تجارية، بينما يفشل 92% منها في منح السائق السيطرة على البيانات. ويظهر التقرير أن 56% من الشركات تشارك البيانات الحيوية الحساسة، مثل بصمات الوجه والصوت، وتؤكد استعدادها لتسليم بيانات السائقين إلى الجهات الحكومية والأمنية بمجرد الطلب.

ويُعد اختراقات وتجارة بيانات السيارات تهدري حقيقية، حيث يُستخدم البيانات لضخ إعلانات موجهة على شاشة السيارة أثناء القيادة. ويُعد هذا التهديد المتصاعد حوّل أمن السيارات إلى سوق استثماري بمليارات الدولارات لتفادي الخسائر. ويُعد شراء سيارة جديدة قد يتطلب تضحية كاملة بالخصوصية. وتشير تقارير إلى أن حجم سوق الأمان الرقمي للسيارات تجاوز حاجز 5.24 مليار دولار، وسط توقعات بأن يقفز ليتجاوز 21 مليار دولار خلال العقد المقبل.

