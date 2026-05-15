السلوك البشري والتقنيات الذكية: استراتيجية الإمارات لتعزيز سلامة الطرق الاتحادية وتقليل الحوادث

تقرير برلماني يكشف عن تسجيل آلاف الحوادث على الطرق الاتحادية نتيجة سلوكيات سلبية، ويسلط الضوء على توجه الدولة نحو دمج الذكاء الاصطناعي وهندسة السلوك المروري لضمان انسيابية الحركة وسلامة الأرواح.

يتناول التقرير البرلماني الصادر عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي قضية بالغة الأهمية تتعلق بسلامة وانسيابية الحركة المرورية على الطرق الاتحادية في دولة الإمارات .

فقد كشف التقرير عن إحصائيات مقلقة تشير إلى وقوع ما يقرب من 3997 حادثاً مرورياً على مدار أربع سنوات، مما أدى إلى خسائر مادية فادحة تجاوزت قيمتها 17 مليون درهم. والمفارقة هنا تكمن في أن الدولة قد نجحت في الوصول إلى المرتبة الخامسة عالمياً من حيث جودة البنية التحتية للطرق، إلا أن هذا التميز الهندسي لم يكن كافياً وحده للقضاء على ظاهرة الاختناقات المرورية أو منع وقوع الحوادث.

يشير التقرير بوضوح إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في جودة الأسفلت أو تصميم الجسور، بل في العنصر البشري الذي يقود المركبة. فرغم أن معدلات الوفيات منخفضة نسبياً، إلا أن كل خسارة بشرية تظل مأساة كان يمكن تفاديها لو تم التعامل مع السلوكيات القيادية بجدية أكبر، وهو ما يضع الجهات المختصة أمام ضرورة تنسيق الجهود لردم الفجوة بين جودة الطريق وسلوك السائق.

يغوص التقرير في تحليل الأسباب الجوهرية لهذه الحوادث، حيث حدد أربعة سلوكيات سلبية رئيسية تعد المحرك الأساسي لمعظم التصادمات، وهي الانحراف المفاجئ بين المسارات، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، القيادة بسرعات تتجاوز الحدود المسموح بها، وحالة الإرهاق والنعاس. وتؤكد البيانات أن هذه الحوادث ليست مجرد صدف، بل هي نتيجة قرارات خاطئة يتخذها السائق في لحظات تشتت ذهني أو نوبات غضب أو إجهاد بدني.

ولا تتوقف خطورة هذه السلوكيات عند وقوع الحادث الأول، بل تمتد لتسبب حوادث ثانوية نتيجة التكدس المروري الذي ينجم عن حادث بسيط، مما يرفع من مستويات التوتر لدى السائقين الآخرين ويزيد من احتمالية وقوع تصادمات متتالية. ومن هنا، يطرح التقرير رؤية جديدة تتجاوز الحلول الهندسية التقليدية، داعياً إلى تبني مفهوم هندسة السلوك المروري.

هذا المفهوم لا يركز على زيادة سعة الطرق فحسب، بل يسعى إلى تحسين كيفية استخدام السائقين لهذه السعة من خلال تغيير أنماط تفكيرهم وتصرفاتهم خلف المقود، مع التأكيد على أن حملات التوعية القانونية التقليدية لم تعد كافية، بل يجب تطوير منظومة توعوية سلوكية شاملة ومبتكرة. وفي سياق البحث عن حلول تقنية، يسلط التقرير الضوء على استثمارات الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحسين التدفق المروري.

ففي دبي، برزت منصة Guide Clear – Drive Data التي تتبع هيئة الطرق والمواصلات، والتي تعتمد على تحليل البيانات التاريخية واللحظية للتنبؤ بأنماط الازدحام ودعم اتخاذ القرار السريع، مما قلص زمن إعداد التقارير المرورية من أسابيع إلى دقائق معدودة. أما في أبوظبي، فقد أطلق مركز النقل المتكامل مبادرتين رائدتين بالتعاون مع شركة غوغل، الأولى هي مشروع غرين لايت الذي يهدف إلى تحسين توقيت إشارات المرور لتقليل الازدحام وانبعاثات الكربون، والثانية تعتمد على منصة غوغل للذكاء الاصطناعي لتحليل خرائط غوغل والتنبؤ بالاختناقات المرورية قبل وقوعها.

بالإضافة إلى ذلك، تم نشر 50 محطة رصد ذكية لتزويد غرف العمليات ببيانات دقيقة ومباشرة عن حالة الطرق، مما يسرع من عملية الاستجابة للحوادث ويقلل من زمن التعطيل. ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد، بل كشف التقرير عن مقترحات مبتكرة لتقليل الازدحام على الطرق السريعة، منها تطوير تطبيق ذكي يتيح تعديل عدد الحارات المرورية ديناميكياً وفقاً لفترات الذروة، بحيث يتم زيادة عدد المسارات في اتجاه تدفق السيارات وتقليلها في الاتجاه المعاكس.

ورغم هذه القفزات التقنية، أقر التقرير بوجود بعض التحديات مثل صعوبة تبادل البيانات بين بعض الجهات وتفاوت الجاهزية التقنية في بعض المناطق، وهي تحديات تعمل الحكومة على معالجتها عبر مذكرات تفاهم واتفاقيات ربط إلكتروني وتحديث للأنظمة القديمة. وفي ردها الرسمي، أكدت الحكومة التزامها بتطوير بنية تحتية عالمية مدعومة برقابة ذكية صارمة، تشمل كافة مراحل تنفيذ المشاريع من التخطيط الهندسي إلى التوريدات والتفتيش الميداني، مع التشديد على الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الداخلية لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة المرورية الوطنية وحماية الأرواح والممتلكات





سلامة الطرق الذكاء الاصطناعي الحوادث المرورية الإمارات هندسة السلوك

