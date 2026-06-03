السفير الإماراتي يسلط الضوء على خطر جماعة الإخوان في مؤتمر البرلمان الأوروبي

سفير الإمارات في الاتحاد الأوروبي يحشد دعم البرلمان الأوروبي لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية ويؤكد على تجربة الإمارات ومصلحتها في مكافحة التطرف.

في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات الصارم بمواجهة التهديدات المتطرفة، شارك السفير الإمارات ي محمد إسماعيل السهلاوي في مؤتمر نظمته مجموعة حفظ الأمن في البرلمان الأوروبي، حيث تناول النقاش موضوع جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كمنظمة إرهابية.

أقام الحدث كل من حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، وشهد حضور عدد كبير من نواب البرلمان الأوروبي ممثلين عن مختلف الأحزاب، إلى جانب ممثلين من بلجيكا ولوكسمبورغ. خلال الجلسة، تم استعراض المخاطر الجسيمة التي تشكلها جماعة الإخوان على المجتمعات الأوروبية، مع التركيز على الأساليب التي تستخدمها الجماعة لجذب الأفراد، وتعزيز النزاعات الداخلية، وتفكيك أواصر الأمن والاستقرار في دول الاتحاد.

أشار المتحدثون إلى أن هذه الجماعة تستغل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية لتغذية تطرفها، وأنها لا تكتفي بحدود دولة واحدة بل تمتد عبر القارات، ما يستدعي تحركاً دولياً منسقاً لمواجهتها بفعالية





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