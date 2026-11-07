السويدي يستعد لنيل الذهب في آسيوي 2026 لبناء الأجسام

يؤكد ماجد سعيد السويدي طموحه للفوز بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا 2026، مستنداً إلى سجله الحافل بالإنجازات وتمثيله المنتخب الوطني الإماراتي.

يعدّ ماجد سعيد السويدي ، لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام البالغ من العمر 33 عاماً، من الأسماء البارزة في المشهد الرياضي الإماراتي، حيث يوجه طموحه الرياضي نحو تحقيق الإنجازات الكبرى على الساحة الدولية. يركز هذا اللاعب المتميز الآن على مشاركته المرتقبة في بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية لعام 2026، بهدف الفوز بالميدالية الذهبية. تأتي هذه الأهداف الطموحة كنتيجة طبيعية لمسيرة رياضية حافلة بالإنجازات المتراكمة خلال السنوات الماضية، والتي رسّخت مكانته كواحد من أبرز الرياضيين في فئته.

تفاصيل المشاركة والتحضيرات للبطولة الآسيوية

تُعتبر المشاركة في بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية لعام 2026 محطة محورية في مسيرة ماجد سعيد السويدي الرياضية، حيث يسعى اللاعب من خلالها إلى إثبات تفوقه الفني والبدني أمام نخبة من المنافسين على المستوى القاري. يقوم السويدي حالياً بتركيز جهوده على مواصلة التدريبات المكثفة والاستعدادات البدنية والفنية الدقيقة، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والنفسية قبل انطلاق المنافسات الرسمية. يحرص اللاعب على تطوير مستواه بشكل مستمر، مدركاً أن المنافسة على المراكز الأولى في هذا الحدث الكبير تتطلب مستوى عالياً من الانضباط والتفاني في التدريب.

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يعتبر السويدي أن هذه البطولة فرصة سانحة للمنافسة بقوة على الميدالية الذهبية، مما يعكس ثقته العالية في إمكانياته وقدرته على تحقيق النتائج المرجوة. تتزامن هذه التحضيرات مع استعادة اللاعب لرشاقته البدنية وتناسق عضلاته، لضمان تقديم أداء مميز يتناسب مع التوقعات العالية المعلقة عليه. يهدف اللاعب من خلال هذه الاستعدادات الدؤوبة إلى رفع علم الدولة على منصات التتويج، مما يمثل شرفاً كبيراً ومسؤولية وطنية تدفعه لبذل المزيد من الجهود.

دور اللجنة الفنية وإدارة الاتحاد الرياضي

يُعبّر ماجد سعيد السويدي عن سعادته العميقة بالانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، معتبراً أن تمثيل الإمارات في المحافل الدولية هو شرف عظيم ومسؤولية جسيمة. ثمّن اللاعب بشكل خاص ثقة لجنة المنتخبات الوطنية، برئاسة عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية أحمد جوهر، في اختياره لتمثيل الدولة في البطولة الآسيوية. يُشكّل هذا الاختيار حافزاً إضافياً قوياً للاعب لتقديم أفضل مستوى فني والظهور بأداء يتناسب مع ثقل هذه المسؤولية الوطنية.

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كما أكد ماجد سعيد السويدي على الدور المحوري الذي يلعبه المدير الفني للمنتخب الوطني، زويد سالمين الزعابي، في مسيرة اللاعب المهنية. يرى اللاعب أن توجيهات وإشراف زويد سالمين الزعابي تساهم بشكل فعّال في تطوير أدائه الفني وتحسين جاهزيته للتحديات الدولية. يُعدّ دعم الفريق الإداري والفني من قبل اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة اللاعب بنفسه ودفعه نحو تحقيق الأهداف الكبرى.

الإنجازات السابقة والأثر على مستقبل الرياضة

حقق ماجد سعيد السويدي خلال مسيرته الرياضية سلسلة من الإنجازات المهمة التي تؤهله للمنافسة على أعلى المستويات، حيث نجح في جمع أربع ميداليات هي ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية برونزية واحدة. حصل اللاعب أيضاً على إنجازات مميزة في فئتي بناء الأجسام والكلاسيك بناء الأجسام، مما يعكس تنوع مهاراته وقدرته على التأقلم مع مختلف معايير التحكيم. كما حقق المركز الرابع في بطولة غرب آسيا لعام 2025 عند مشاركته مع المنتخب الإماراتي، وهو ما يؤكد استمراريته في الصدارة.

يطمح السويدي إلى مواصلة مسيرته الناجحة والمساهمة في تعزيز مكانة رياضة بناء الأجسام الإماراتية على المستويين القاري والدولي. تهدف مشاركته في البطولة الآسيوية إلى دعم الإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية، والانتقال برياضة بناء الأجسام في الدولة إلى آفاق أرحب. يسعى اللاعب ليكون قدوة للجيل الناشئ، مستخدماً خبرته وإنجازاته كحافز للآخرين لتحقيق التميز والريادة في هذا المجال الرياضي المتطور.