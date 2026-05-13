السعودية تحقق مستوى عالٍ في تزامن وتجهيز خدمات موسم الحج - 5 وزراء يتحدثون عن الاستعدادات

منذ عدة سنوات، شهدت منظومة موسم الحج في المملكة العربية السعودية تطورا ملحوظا في مستوى التكامل والجاهزية بين مختلف الجهات الحكومية، وخاصة في مجال تلبية احتياجات وصحة الحجاج وبيئة سلامتهم المناسبة بكل جوانبها. مع ذلك، تقريرنا اليوم يشرح بالتفصيل تحقيق المملكة لهذا التطور في رصد الإشادات الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة لخوض موسم الحج. ونؤكد باليقين بحرص المملكة على أداء رسالتها العظيمة بجعل هذه التجربة مميزة ووافدة لضيوف الرحمن، ونجاح هذا التطور بالدرجة الأولى على صحة الحجاج والمزودين بتقديم هذه الخدمات.

أكد وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل اليوم الأربعاء أن منظومة الحج شهدت خلال السنوات الماضية تطورا متسارعاً في مستوى التكامل والجاهزية بين مختلف الجهات الحكومية، مشيراً إلى رفع مستوى الجاهزية الميدانية لحماية صحة الحج اج وسلامتهم في مختلف المواقع.

وذكر الحقيل خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي استضاف 5 وزراء للحديث عن استعدادات موسم الحج اليوم الأربعاء أن العام الماضي لم يشهد تسجيل أي حالة تسمم غذائي خلال موسم الحج، مما يشير إلى نجاح منظومة الرعاية الصحية والغذائية الحجاجية. كما أشار إلى تنفيذ شبكة بنية تحتية متقدمة شملت الطرق والإنارة والجسور والأنفاق ومجاري السيول، بمساحات تمتد إلى 6ر4 مليون متر مربع.

وقال إن الخدمة البلدية لم تقتصر على انتظار البلاغات أو رصد الملاحظات بعد وقوعها، بل أصبحت منظومة استباقية وسريعة تعمل على تعزيز سلامة الغذاء والمياه والمرافق، ورفع مستوى الجاهزية الميدانية لحماية صحة الحجاج وسلامتهم في مختلف المواقع. ومن جانبه أكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل أن المملكة أصبحت نموذجا عالميا في الاهتمام بالحجاج وتقديم الرعاية الصحية لهم، مشيراً إلى أن موسم الحج تحول إلى تجربة فريدة ومتميزة لضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.

وأعلن الجلاجل خلال المؤتمر الصحفى توفر أكثر من 20 ألف سرير في مكة المكرمة والمدينة المنورة، من بينها 3 آلاف سرير داخل المشاعر المقدسة، إلى جانب التوسع في مراكز الرعاية العاجلة لتصل إلى 25 مركزا بزيادة بلغت ثلاثة أضعاف مقارنة بالمواسم السابقة. وأكد الجلاجل أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية المعلنة لموسم حج 2026، مشدداً علي أن الوقاية تمثل الركيزة الأساسية لسلامة الحجاج





