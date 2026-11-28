رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يواجه ضغوطاً هائلة بسبب ميليشيات مسلحة وتهريب النفط في جرف الصخر، مما يهدد سيادة الدولة في ظل تحديات إقليمية وداخلية معقدة.

واجه رئيس مجلس الوزراء العراق ي، علي الزيدي ، توليه المنصب في ظل تحديات أمنية وسياسية بالغة التعقيد، حيث تبرز معارضة الفصائل المسلحة التي تتصرف باستقلالية تامة عن مؤسسات الدولة العراق ية الرسمية. لا تقتصر التهديدات التي تواجهها حكومة الزيدي على القرارات السياسية وحسب، بل تمتد إلى وجودها الفعلي الذي يشكل خطراً داهماً على الأمن الوطني واستقرار الجوار الإقليمي. إن طبيعة الموقف السياسي في العراق لا تقتصر على أزمة مفردة، بل هي نسيج متشابك من الأزمات الواضحة والخفية، مما يجعل معالجة الوضع الأولوية القصوى لضمان بقاء الدولة وأمنها.

أزمة السلاح وخارج سيطرة الدولة

تعتبر أول أزمة رئيسية واجهتها حكومة الزيدي هي وضع الأسلحة خارج أجهزة الدولة الأمنية، حيث أصبحت تحت تصرف ميليشيات أثبتت ولاءها لجهات خارجية rather than الولاء الوطني. لم تعد معالجة هذه المشكلة مجرد مطلب داخلي عراقي، بل تحولت إلى قضية إقليمية ذات أبعاد جيوسياسية واسعة، مما استدعى تدخلاً ومواقف واضحة من قوى كبرى في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. لقد أظهرت مقاربة هذه الأزمة مدى الترابط المعقد لهذه الميليشيات مع القوى الإقليمية والدولية، وكذلك مع مصالحها الداخلية، مما يجعل السلاح ومنظماته عاملاً حاسماً يحدد توجهات السياسات منذ التغيير في عام 2003.

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المفاوضات وتأجيل حل مشكلة الميليشيات

تقارب الدولة هذه الأزمة الحساسة عبر آليات التفاوض، وهو أسلوب يتعارض جوهرياً مع طبيعة المشكلة التي تتطلب موقفاً حازماً وحاسماً. مع فتح باب المفاوضات، برزت طرحات متعددة تسعى لتفريغ قرار حصر السلاح في أجهزة الدولة من مضمونه، من خلال اعتماد استراتيجيات تأجيل الحلول. من أبرز هذه السيناريوهات تبني تاريخ نهائي بعيد لتسليم الأسلحة، وهو تحديد نهاية يونيو من عام 2027 كتاريخ للتخلي النهائي عن السلاح، وهو مهلة قد توفر متسعاً لسيناريوهات تهدف لإضعاف الدولة وجعلها رهينة للضغوط الخارجية.

فضيحة تهريب النفط في جرف الصخر

بينما تشتغل حكومة الزيدي بمعضلة السلاح، برزت إلى الواجهة قضية خطيرة تمثلت في فضيحة تهريب النفط في مدينة جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل في وسط العراق. نظراً لانتشار آبار النفط وأنابيبه في مناطق متعددة، فإن عدم كشف هذه الفضيحة حالياً لا ينفي احتمالية تهريب سابق منذ عام 2003، مما يثير تساؤلات حول تقصير الأجهزة الأمنية. يطرح هذا الإعلان أسئلة جوهرية حول دور الأجهزة الأمنية طيلة سنوات التهريب، ومصير التحقيقات السابقة، ومستوى النفوذ الذي تملكه الجهات المسؤولة عن تنظيم هذا التهريب في السيطرة على المنطقة.

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اتهامات الهيمنة العسكرية والصناعية

إن الجهات التي تقوم بعمليات تهريب النفط بهذه الأبعاد لا تفتقر إلى القدرات الفنية أو النفوذ السياسي، بل تمتلك قدرة على فرض سيطرتها الكاملة على مدينة بأكملها مثل جرف الصخر، ومنع زيارة أعلى المسؤولين بما فيهم رؤساء الوزراء. هذا الوضع يفتح الباب واسعاً أمام اتهامات خطيرة أخرى موجهة للميليشيات المسيطرة، تشير إلى أن المدينة قد تضم ورشاً لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى تصنيع المخدرات وطبع العملة، مما يعزز من هوامش ربحها وي稳固 هيمنتها على الأرض.

الضغوط الإقليمية ومستقبل الحكومة الحالية

في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن علي الزيدي يعاني من ضغوطات هائلة ناتجة عن التعهدات بالإصلاح التي قطعها على نفسه، في ظل واقع سياسي لا يسوده الود لمبادراته، وواقع إقليمي أكثر تأثيراً في المسارات العراقية غير المرحب بها. يقف الزيدي في موقع صعب لا يحسد عليه، حيث لا يواجه الأزمات منفردة، بل في تراكب معقد يجمع بين التحدي الأمني الداخلي والضغوط الجيوسياسية الخارجية، مما يجعل مستقبل إجراءاته رهيناً بقدرته على موازنة هذه المصالح المتضاربة.