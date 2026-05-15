الزمالك يواجه تحديًا كبيرًا في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري والسيراميكا كليوباترا، لتحقيق الثنائية المحلية والإفريقية

يعيش فريق الزمالك واحدًا من أهم أسابيع الموسم، وربما الأكثر حساسية وتأثيرًا على مستقبل النادي، مع اقترابه من خوض مواجهتين مصيريتين قد تمنحانه لقبين في غضون أيام قليلة، وتعيدان الفريق الأبيض إلى واجهة البطولات محليًا وقاريًا.

البداية ستكون من استاد القاهرة الدولي، عندما يستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري مساء السبت، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول بعد خسارة لقاء الذهاب بهدف دون رد في الجزائر. ويحتاج الزمالك إلى الفوز بفارق هدفين من أجل التتويج باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه، بينما يمنحه الفوز بهدف نظيف فرصة اللجوء إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة داخل القلعة البيضاء، ليس فقط بسبب قيمة البطولة القارية، بل لما تمثله من دفعة معنوية واقتصادية وإدارية، خصوصًا في ظل الأزمات التي مر بها النادي خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها ملف إيقاف القيد، حيث يُعوّل الزمالك على التتويج القاري لإعادة الاستقرار الفني والإداري وفتح صفحة جديدة مع جماهيره





الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية إياب النهائي فوز بفارق هدفين تحقيق الثنائية المحلية والإفريقية

