الزمالك يترشح لجائزة أفضل ناد أفريقي 2026

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ترشح الزمالك للفوز بجائزة أفضل نادٍ في القارة لعام 2026 بعد تتويجه بالدوري، وسط منافسة أندية مغربية جزائرية.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ في القارة لعام 2026. وقد جاء ترشيح نادي الزمالك المصري ليكون الممثل المصري الوحيد في هذه المنافسة الكبرى على مستوى الرجال. جاء هذا الاختيار نتيجة الأداء المتميز الذي قدمه الفريق خلال الموسم السابق الذي شهد تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل القائمة والتمثيل القاري

تضمنت القائمة المكونة من عشرة أندية تواجداً قوياً للأندية المغربية التي تصدرت قائمة الدول الأكثر تمثيلاً. ضمت القائمة ثلاثة أندية مغربية، هي نهضة بركان، وأولمبيك آسفي، والجيش الملكي. كما اشتملت القائمة على ناديين جزائريين هما اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، مما يعكس التنافس الرياضي المتصاعد في شمال أفريقيا.

Also read الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يختتم الملتقى القانوني لتعزيز الحوكمة الرشيدة

الممثلة الأخرى والمرشحين المنافسين

إلى جانب الأندية المغربية والجزائرية، شاركت منتديات أخرى من القارة بأسماء بارزة في المنافسة. تضمنت القائمة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، والترجي التونسي، والهلال السوداني، ومانياما يونيون من جمهورية الكونغو الديمقراطية. واكتمل بذلك العدد المحدد عشرة أندية، حيث يمثل كل من مصر وتونس والسودان وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية بنادٍ واحد.

Advertisement

معايير الترشيح والإنجازات الرياضية

يعتمد ترشيح الأندية بشكل أساسي على الإنجازات الملموسة التي حققوها في المواسم الأخيرة. استند ترشيح نادي الزمالك إلى تتويجه بلقب الدوري المصري، بالإضافة إلى وصوله إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. هذه النتائج القوية جعلت منه مرشحاً قوياً أمام منافسين من مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

آفاق المنافسة والإعلان عن الفائز

يدخل الزمالك هذه المنافسة وهو يطمح للفوز باللقب القاري المرموز مقابل تسعة أندية أخرى قوية. ينتظر النادي الإعلان الرسمي عن اسم الفائز بالجائزة في الموعد المحدد من قبل الاتحاد. يمثل هذا الترشيح تأكيداً على مكانة الزمالك الرياضية وقدرته على منافسة النخبة الأفريقية على المستويين المحلي والقاري.