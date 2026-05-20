الزعيمين الصيني والروسي يعقدان قمة في بكين بعد زيارة ترمب للعاصمة الصينية

الزعيمين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين يعقدان قمة في بكين بعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للعاصمة الصينية. يجري الزعيمان محادثات تركز على زيارة ترمب وقضايا ذات اهتمام مشترك مثل الحرب في الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة والتحديات التي تواجه النظام الدولي.

الزعيم الصيني شي جينبينغ استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، حيث بدأت أعمال قمة بينهما، بعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للعاصمة الصينية.

يجري الزعيمان محادثات تركز على زيارة ترمب وقضايا ذات اهتمام مشترك مثل الحرب في الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة والتحديات التي تواجه النظام الدولي. تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الأربعاء، إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق. من جانبه، تحدث شي لبوتين عن الوضع في الشرق الأوسط قائلا: "وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي".

يسعى بوتين من خلال هذه المحادثات إلى التأكيد على متانة التحالف بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعاصمة الصينية. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ماضيةٌ في الحفاظ على دورها مورداً موثوقاً للطاقة في خضم الأزمة المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة يشكّل المحرك الأساسي للتعاون الاقتصادي بين موسكو وبكين





