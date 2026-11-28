هبطت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي متدن مع اقترابها من ثلاثة ملايين ريال للدولار، وسط تضخم متصاعد وتشديد العقوبات الأمريكية على طهران.

هبطت العملة الإيرانية، اليوم السبت، إلى مستوى قياسي متدن مقابل الدولار ، مقتربة من العتبة النفسية البالغة ثلاثة ملايين ريال. ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع التضخم وتشديد العقوبات الأمريكية على طهران، وفق ما نقله موقع الأسعار في السوق الحرة.

وأوضح موقع بون باست دوت كوم، المعني بتتبع أسعار السوق الحرة، أن الدولار بيع بنحو 2.990 مليون ريال، مرتفعا من 2.938 مليون ريال يوم أمس الجمعة. في المقابل، أظهر موقع الان تشاند دوت كوم أن سعر الدولار بلغ 2.997 مليون ريال، بزيادة قدرها 1.77 بالمئة.

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أسباب هبوط الريال الإيراني أمام الدولار

يعود ضغط العملة الإيرانية أمام الدولار إلى موجة تضخم وصفتها التقارير بأنها من الأسوأ منذ عقود. وتتزامن هذه الموجة مع حرب اندلعت قبل تسعة أشهر، ترافقت مع ارتفاع حاد بشكل خاص في أسعار المواد الغذائية.

وبحسب مركز الإحصاء الإيراني، ارتفعت أسعار المستهلكين في أكتوبر بنسبة 88.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما تسارع متوسط التضخم السنوي إلى 76.8 بالمئة. وسجلت أسعار الأغذية والمشروبات زيادة قدرها 112.6 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يضغط على دخل الأسر اليومي.

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كما أشار التقرير ذاته إلى أن التضخم السنوي بلغ 66 بالمئة في يوليو، أي قبل تسارع الأسعار الأخير. وكانت العملة الإيرانية قد هبطت في أغسطس إلى مستوى قياسي متدن، متجاوزة عتبة مليوني ريال مقابل الدولار، وهو ما يعكس مسارا تراجعيا مستمرا منذ أشهر.

موقف البنك المركزي الإيراني والعوامل النفسية

قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، اليوم السبت، إن إيران تمتلك ما يكفي من العملات الصعبة لتأمين السلع الأساسية والأدوية لأشهر مقبلة. وأكد همتي أن الاحتياطي الحالي يغطي حاجات الاستيراد الضرورية، بحسب تصريحاته.

لكن همتي أضاف أن سوق الصرف الأجنبي لا تتأثر بالعوامل الاقتصادية الأساسية وحدها، بل أيضا بالعوامل النفسية. وقال في تصريح للتلفزيون الرسمي إن سعر الصرف يتأثر بعوامل كثيرة، من بينها الاقتصاد والتوقعات والسياسة، مؤكدا أن البنك يحاول قدر الإمكان تحقيق الاستقرار في السوق.

في المقابل، يقبل كثير من الإيرانيين الباحثين عن ملاذ آمن لمدخراتهم على شراء الدولار والعملات الصعبة الأخرى، إضافة إلى الذهب. ويعكس هذا السلوك انعدام الثقة بقدرة العملة المحلية على حفظ القيمة، ويزيد من الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازية.

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العقوبات الأمريكية وأثرها على الموانئ والمدخرين

أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية في يوليو الماضي، وأعلنت في وقت سابق من هذا الشهر تشكيل قوة البوابة الحديدية، المعروفة بالإنجليزية باسم آيرن جيت. وتهدف القوة إلى تقييد حركة الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان صدر قبل أيام، عقب فرض عقوبات جديدة، إن هذه الإجراءات تهدف إلى عزل إيران عن الاقتصاد العالمي وتعطيل شبكاتها المصرفية السرية. وأضاف بيسنت أن الاقتصاد الإيراني غارق، وأن قادته في حالة ذعر، وفق ما ورد في البيان.

ويرى محللون في الأسواق، بحسب ما تنقله المصادر المتاحة، أن استمرار هذه الضغوط يحد من قدرة طهران على جذب العملات الصعبة عبر القنوات الرسمية. وتبقى الأسر ذات الدخل المحدود الأكثر تأثرا، إذ تتآكل قيمة رواتبها مع كل ارتفاع جديد في أسعار الغذاء والدواء، بينما يتجه المدخرون نحو الذهب والدولار للحفاظ على ما تبقى من قيمة أموالهم.