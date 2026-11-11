الروائيون تغوصون في الماضي لاكتشاف قضايا الإنسان العصرية

تناقش الجلسة على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب أثر الرواية التاريخية في فهم الحاضر، مع أمثلة مثل "تمثال دلما" و "الإلياذة".

في يوم 27 مارس 2024، وُجِّدت جلسة حوارية على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب، تحت عنوان "لماذا نعود إلى الماضي؟". اجتمعت فيها روائيون ومؤلفون من الإمارات ومصر، ليتعمقوا في سؤال إشكالية العودة إلى التاريخ في الكتابة الأدبية.

أساسيات التعامل مع التاريخ في الرواية

تناولت ريم الكمالي ثلاث أساليب رئيسية حسّبتها في كتابة الأعمال التاريخية. اولاً، إعادة تمثيل الشخصيات التاريخية كما كانت حقيقية، بعد بحث دقيق في تفاصيل حياتهم وأحداث عصرهم. ثانياً، دمج الواقع التاريخي مع الخيال، مِمّا يُمكّن القارئ من التفاعل مع مفاهيم مؤسّسة على بينة. ثالثاً، وضع شخصيات وأحداث أمكاني داخل زمن حقيقي، وهو الأسلوب الذي أفضّله في أعمالها مثل رواية "تمثال دلما" التي استُلهمت من التماثيل القديمة.

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تأكيداً على هذه النقاط، أشار ريحان خان إلى أن الروايات التاريخية تسهم في فهم الفرد لقصته الشخصية وتوجيهه أسئلة حول أصوله ومستقبله، مستساغاً في ذلك مواضيع الحب والصداقة والإيمان. وأدعو في هذه المقالة إلى استكشاف أنماط جديدة وتبادل الخبرات في هذا المجال.

أهمية الرواية كأداة فهم الحاضر

وفقاً لحوار ريحان خان، يشير الأدب إلى قضايا إنسانية مستمرة مثل الإرادة الحرة، خصوصاً في ظل صناعة الذكاء الاصطناعي والاعتماد على الخوارزميات. واستشهد بأعمال مثل "العقل والعاطفة" لجين أوستن و"الإخوة كارامازوف" لدوستويفسكي، مدللاً على تباين الانفعال والتعقل.

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أشار أشرف العشماوي إلى أن العودة إلى الماضي لا تُجرى بلا هدف؛ ويجب أن يحدد الكُتاب سبب اختيارهم للحقبة أو الشخصية. كما ناقش كيف يمكن للرواية إضافة بُعد إنساني على التاريخ التوثيقي الجاف، وتقديمها كجسر يربط اليوم بالزمن القديم.

تفاعل القارئ مع العمل الروائي

أوضح العشماوي أن العلاقة بين الكاتب والقارئ تبنى على اتفاق ضمني يفهم القارئ بين الحقيقة والخيال، بينما يثق الكاتب في قدرته على نقل تجربته. وحذّر من أن التاريخ لا يملكه دولة واحدة أو جهة، بل هو ملك للجميع، وتحمّل كُتاب الرواية مسؤولية استكشاف "المسكوت عنه" وتقديم رؤيتهم الخاصة.

بهذا السياق، يُظهر معرض الشارقة الدولي للكتاب منصة قيمة للروائيين لضمان انتقال الرسائل الثقافية والعلمية، مع إبراز أهمية رواية الأعمال التاريخية كأداة لإعادة تشكيل الفهم المعاصر، وتحفيز القارئ على رؤية نفسه في أحداث الزمن القديم.