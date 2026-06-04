الروبية الإندونيسية تقترب من 18 ألفاً للدولار وسط ترقب لتدخل البنك المركزي ورفع الفائدة

تستعر检测 الروبية الإندونيسية مقتربة من مستوى 18000 روبية للدولار مما يثير مخاوف المستثمرين ويتوقع بخبراء تدخلاً أقوى من البنك المركزي ورفعاً محتملاً لأسعار الفائدة لاستقرار العملة في ظل ضغوط اقتصادية متعددة

تتجه الروبية الإندونيسية نحو مستوى نفسي هام عند 18000 روبية للدولار، مما يسلط الضوء على التحديات ال اقتصاد ية التي تواجه البلاد. انخفضت العملة المحلية إلى أدنى مستوى لها في recent جلسة، مع تراجعها بأقل من 0.3% عن الوصول إلى هذا المستوى الحرج.

يتوقع خبراء الاقتصاد، مثل أولئك في بنك بي إن بي باريبا وبنك إم يو إف جي وشركة بي تي ميغا كابيتال سيكوريتاس، أن يبذل بنك إندونيسيا المركزي جهودًا أكثر قوة في السوق، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو. وقد شددت الاستراتيجية بارشا سايمبي من بنك بي إن بي باريبا على أن مستوى 18000 يعتبر نقطة نفسية يراقبها المشاركون في السوق عن كثب، وتهدف جهود التدخل إلى إبطاء وتيرة انخفاض العملة.

تعاني الروبية الإندونيسية من أسوأ أداء بين عملات آسيا هذا العام، بسبب مخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط سيفاقم عجز الميزانية عبر زيادة دعم الطاقة. إذا تجاوزت العملة حاجز 18000، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع تدفقات رأس المال الأجنبية الخارجة من الأسهم والسندات، مما يختبر قدرة صانعي السياسات على استعادة الثقة. تدهور معنويات المستثمرين بعد تحذير MSCI من إعادة التصنيف كسوق ناشئة، وتعديل وكالتي فيتش وموديز للتوقعات السيادية.

إضافة إلى ذلك، زادت المخاوف من إ efforts الحكومة للسيطرة على صادرات السلع الأساسية. هبط مؤشر الأسهم الرئيسي إلى أدنى مستوى في خمس سنوات، بينما تقلص الفائض التجاري وارتفع التضخم. أكد بنك إندونيسيا المركزي في بيان يوم الأربعاء عزمه مواصلة التدخل لاستقرار الروبية، مستخدمًا جميع أدوات السياسة المتاحة للحفاظ على سيولة النقد الأجنبي واستقرار الأسواق المالية.

لكن هذه التدخلات تكلف reserves، حيث انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في أبريل إلى أدنى مستوى في عامين، مما دفع وكالة فيتش إلى تحذير من احتمالية خفض التصنيف الائتماني بسبب تغطية الاحتياطيات المنخفضة. يتوقع ليونيل بريادي من ميجا كابيتال أن يستمر البنك المركزي في التدخل، وإن كان بتأثير محدود نظرًا للمخاطر الأساسية المتفاقمة، مع احتمالية رفع الفائدة بين 50 و75 نقطة أساس في يونيو. يتجهز البنك المركزي لقراره في 18 يونيو، بعد أن فاجأ الأسواق برفع 50 نقطة أساس الشهر الماضي





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