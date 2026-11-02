الرئيس التنفيذي ليونايتد إيرلاينز يطمح لتحويل الشركة لعلامة فخر أمريكية

سكوت كيربي يحلل نجاح طيران الإمارات والخطوط السنغافورية ويأمل في تكرار نموذج الفخر الوطني لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية.

أعلن سكوت كيربي ، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية، عن خططه الطموحة لتحويل الناقل الجوي إلى علامة تجارية وطنية يشعر الأمريكيون بالفخر تجاهها، مستنداً في رؤيته إلى النموذج الناجح الذي تقدمه طيران الإمارات في دبي. جاء ذلك خلال مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة دالاس مورنينغ نيوز، حيث أوضح كيربي أن هدفه هو تحقيق مستوى من التقدير المجتمعي يعادل المكانة التي تتمتع بها شركات الطيران الرائدة في الشرق الأقصى والشرق الأوسط.

استلهام النجاح من طيران الإمارات

يُعد كيربي نموذج طيران الإمارات مصدر إلهام رئيسي له، مشيراً إلى أن نجاح الشركة في ترسيخ مكانتها الاستثنائية جعلها فخر سكان دبي وموديلاً يستلهمه كبرى شركات الطيران طموحاتها المستقبلية. ويهدف كيربي إلى تطبيق نفس الاستراتيجية في الولايات المتحدة، حيث يسعى لجعل يونايتد إيرلاينز رمزاً وطنياً يحتذى به، مما يعكس رغبة قوية في تغيير صورة الصناعة الجوية التقليدية.

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التفوق في جودة الخدمة والمنتجات

أقر كيربي بأن شركات الطيران في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها طيران الإمارات، وكذلك الشركات الآسيوية وعلى رأسها الخطوط الجوية السنغافورية، تقدم مستويات من الخدمة والمنتجات تتفوق على ما تقدمه شركات الطيران الأمريكية الكبرى. وأشار إلى أن الزبائن في دول مثل دبي وسنغافورة يتسمون بفخر كبير تجاه نقلائهم الوطنية، وهو ما يسعى جاهدة يونايتد إيرلاينز لتحقيقه لدى الجمهور الأمريكي.

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رؤية جديدة لصناعة الطيران الأمريكية

لا ينظر كيربي إلى شركات الطيران الأمريكية الأخرى بوصفها النموذج الذي ينبغي الاقتداء به لتحقيق هذه الرؤية، بل يتطلع إلى شركات الطيران في آسيا والشرق الأوسط، التي يرى أنها تتفوق باستمرار على أفضل ما تقدمه صناعة الطيران الأمريكية. هذا النهج الجديد يعكس تدفقاً في الأفكار خارج الصندوق التقليدي للقطاع، مع التركيز على رفع المعايير العالمية بدلاً من الاكتفاء بالمنافسة المحلية فقط.