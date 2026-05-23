الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن إلزام الأجانب في الولايات المتحدة تقديم طلبات الحصول على "جرين كارد" في بلدانهم

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه سيتعين على غالبية الأجانب الساعين للحصول على ال "جرين كارد" (Green Card) التي تمنح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، أن يتقدّموا بطلباتهم في بلدانهم. ابتداء من الآن، يجب على الأجنبي الموجود بصورة مؤقتة في الولايات المتحدة والذي يريد الحصول على ال "جرين كارد" أن يعود إلى بلده لتقديم الطلب، إلا في ظروف استثنائية. غير المهاجرين، على غرار الطلاب والعمّال المؤقتين أو الأشخاص الحاصلين على تأشيرات سياحية، يأتون إلى الولايات المتحدة لفترة قصيرة ولهدف محدّد. نظامنا مصمّم لكي يغادروا عند انتهاء زيارتهم، لا ينبغي أن تكون زيارتهم بمثابة خطوة أولى في عملية الحصول على ال "جرين كارد".

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه سيتعين على غالبية الأجانب الساعين للحصول على ال "جرين كارد" (Green Card) التي تمنح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة ، أن يتقدّموا بطلباتهم في بلدانهم.

ابتداء من الآن، يجب على الأجنبي الموجود بصورة مؤقتة في الولايات المتحدة والذي يريد الحصول على ال "جرين كارد" أن يعود إلى بلده لتقديم الطلب، إلا في ظروف استثنائية. غير المهاجرين، على غرار الطلاب والعمّال المؤقتين أو الأشخاص الحاصلين على تأشيرات سياحية، يأتون إلى الولايات المتحدة لفترة قصيرة ولهدف محدّد. نظامنا مصمّم لكي يغادروا عند انتهاء زيارتهم، لا ينبغي أن تكون زيارتهم بمثابة خطوة أولى في عملية الحصول على ال "جرين كارد"





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجرين كارد الاقامة الدائمة الولايات المتحدة البلدان الطلب الاستثنائية الطلاب العمّال المؤقتين التأشيرات السياحية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تعتمد معيار (Green ICV) ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافةأعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، تحت مسمى (Green ICV) لتشجيع ممارسات الاستدامة في كامل سلسلة القيمة، وذلك على هامش فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»

Read more »

قاتل الـ 22 في أميركا وجد جثّة بعد يومين من ارتكابه المجزرةعثرت الشرطة الأميركية على Robert Card ميتا في واحدة من منطقتين ارتكب فيهما مجزرته الجماعية الأربعاء الماضي، حيث سفك دماء 22 شخصا وجرح 13 آخرين في مدينة Lew

Read more »

«مسار 2020» يحصد الفئة الذهبية في جائزة العالم الأخضرفازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة العالم الأخضر - الفئة الذهبية العالمية من المنظمة البريطانية (The Green Organisation)...

Read more »

إمستيل تطلق برنامج الحديد المستدام True Green لتعزيز الاستدامة وخفض الانبعاثاتأطلقت مجموعة إمستيل برنامج الحديد المستدام True Green، وهو مبادرة رائدة تهدف إلى تعزيز الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع البناء، وتقديم حلول متكاملة للمطورين والمقاولين والممولين.

Read more »

Dubai's 'Green Corridor' Initiative Successfully Navigates Regional Trade ChallengesJebel Ali Free Zone and Dubai International Container Terminal (DICOT) have been instrumental in facilitating the movement of goods and ensuring the continuity of trade between the UAE and Oman.

Read more »

UAE's Third ‘EconoMidEast’ Summit: Emphasis on Sustainability, Human Capital Investment, and Green TransitionThe UAE's third 'EconoMidEast' summit, held in Abu Dhabi, emphasized its commitment to sustainability, human capital investment, and the green transition. The event featured over 1500 participants from both the public and private sectors and discussed various economic sectors including energy, real estate, infrastructure, mobility, and more.

Read more »