الرئيس اللبناني يدعو إسرائيل للتفاوض ويؤكد التزام المبادرة العربية

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الحل العسكري لن يحقق الأمن للإسرائيليين، داعياً إلى مفاوضات مباشرة، فيما أعلنت الحكومة اللبنانية عن آلاف الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.

أكد الرئيس ال لبنان ي جوزيف عون في مقابلة مع شبكة سي إن إن أن الحل العسكري لن يوفر الأمن لسكان شمال إسرائيل أبداً، داعياً الحكومة ال إسرائيل ية إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث اتفاق عدم اعتداء.

وأوضح عون أن لبنان يعمل حالياً على إبرام اتفاق أمني أو اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، لكنه شدد على أن أي اتفاق سلام شامل يجب أن يكون ضمن إطار المبادرة العربية للسلام التي أطلقت عام 2002، والتي تتبناها الدول العربية. وأضاف الرئيس اللبناني أنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، معرباً عن أمله في استفادة من رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصية في إنهاء الصراع.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن استمرار عملياته العسكرية ضد حزب الله في جنوب لبنان، متعهداً بضرب ضاحية بيروت الجنوبية رداً على أي هجوم على شمال إسرائيل. وفي سياق متصل، كشف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن إسرائيل نفذت 3491 غارة جوية و407 عمليات هدم و6 عمليات تجريف في جنوب لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 نيسان الماضي وحتى 7 حزيران الجاري.

وأشار سلام خلال جلسة لمجلس الوزراء إلى أن بعض عمليات التجريف أدت إلى تسوية قرى بأكملها بالأرض في أقصى جنوب لبنان، مما فاقم أزمة النزوح وألقى بضغوط هائلة على قدرة الدولة اللبنانية على استيعاب العائلات المتضررة. وأكد سلام أن لبنان ملتزم بالحفاظ على وقف إطلاق النار رغم التحديات المتزايدة الناجمة عن التصعيد الإقليمي، مشدداً على أن لا أحد يفاوض عن لبنان غير الدولة اللبنانية، وذلك خلال استقباله السفير الأمريكي ميشال عيسى.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى أن المفاوضات اللبنانية-الأمريكية-الإسرائيلية تمثل مساراً يساعد على تحقيق تقدم نحو إنهاء معاناة اللبنانيين، مشيداً بأداء الفريق اللبناني المفاوض. وأضاف عيسى أن الرئيس جوزيف عون اختار طريق المفاوضات، وهو مسار تؤيده واشنطن وتسعى لتحقيق تقدم فيه، معتبراً أن لبنان وصل إلى مرحلة لا رجوع فيها على صعيد هذا المسار.

في الأثناء، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمواصلة الحملة العسكرية ضد حزب الله، متجاهلاً تحذيرات إيران من استئناف ضرباتها على إسرائيل إذا هاجمت لبنان. وعلى الصعيد الميداني، أعلن حزب الله استهداف آليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، فيما شنت إسرائيل غارة على سيارة في مدينة صور قرب مبنى الصليب الأحمر دون إصابات، كما ألحقت الغارات الإسرائيلية أضراراً بموقع أثري مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو في صور.

وتواصلت الغارات على أكثر من 15 قرية وبلدة في الجنوب، وسط تحذيرات من تدهور إنساني وأمني يهدد استقرار المنطقة بأسرها





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