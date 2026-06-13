الرئيس عون: لبنان أمام استحقاق مصيري بين دولة القانون وسلاح الميليشيات

في ظل التصعيد الإسرائيلي، يحذر الرئيس جوزيف عون من استمرار منطق الميليشيات، ويطالب نواف سلام حزب الله بالالتزام بتعهداته ودعم المسار التفاوضي لإنهاء الحرب.

يشهد لبنان مرحلة مفصلية في تاريخه المعاصر، حيث تتقاطع التحديات الداخلية مع الضغوط الخارجية في ظل استمرار العدوان ال إسرائيل ي على الجنوب. في هذا السياق، أطلق الرئيس ال لبنان ي جوزيف عون تحذيرات صريحة من المخاطر المحدقة بالبلاد، معتبراً أن ال لبنان يين يقفون أمام استحقاق مصيري يفرض عليهم الاختيار بين بناء دولة قوية تحتكر السلاح وتفرض سيادة القانون، أو البقاء رهينة لمنطق الميليشيات وثقافة الإلغاء التي طغت على مراحل سابقة من تاريخ لبنان .

جاءت تصريحات عون خلال إحياء الذكرى الثامنة والأربعين لاغتيال الوزير السابق طوني فرنجية، حيث شدد على أن البلاد لم تعد تحتمل الترف الطائفي أو التجاذب المناطقي، داعياً إلى تعزيز الوحدة الوطنية على أسس العدالة والمواطنة والانتماء إلى دولة الحق والقانون. وأكد الرئيس اللبناني أن استذكار هذه المحطة الأليمة يجب أن يدفع الجميع إلى استخلاص العبر من مآسي الماضي، مشدداً على أن الوحدة الوطنية لم تعد مجرد شعار سياسي، بل ضرورة وجودية تقوم على المصارحة والعدالة والإنصاف بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني.

وفي تطور متصل، طالب رئيس الحكومة نواف سلام حزب الله بالوفاء بالتزاماته ودعم المسار التفاوضي الرامي إلى إنهاء الحرب، مشدداً على أن حصرية السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم بيد الدولة ليست مطالب إسرائيلية، بل التزامات لبنانية أُقرت منذ اتفاق الطائف. وأكد سلام خلال جلسة الحكومة أن السلطة التنفيذية تواصل التفاوض بهدف التوصل إلى انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين إلى مناطقهم، مشدداً على أن لبنان يتفاوض بصفته دولة مستقلة ولا يفاوض باسمها أحد.

ودعا سلام حزب الله إلى تغليب المصلحة الوطنية والالتزام بالبيان الوزاري الذي وافقت عليه الحكومة، معتبراً أن دعم المفاوضات المقرر استئنافها برعاية أمريكية في الأيام المقبلة يمثل اختباراً حقيقياً لجدية الحزب في الانخراط بالحل السياسي. ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية في جنوب لبنان، حيث أصدر أوامر إخلاء عاجلة لسكان أكثر من عشرين بلدة وقرية تمتد من محيط النبطية إلى مناطق جزين، مطالباً السكان بالتوجه شمال نهر الزهراني.

وأعقبت الإنذارات سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت بلدات كفرحونة والريحان وسجد والقطراني ومجدل زون والخيام ومناطق أخرى، مما أدى إلى سقوط ضحايا بينهم رئيس بلدية الريحان وفق ما أفادت وسائل إعلام لبنانية. كما أصيب عسكري لبناني بجروح خطيرة جراء استهدافه بطائرة مسيرة إسرائيلية قرب النبطية، في وقت واصلت فيه المدفعية الإسرائيلية قصف المنازل وتجريف الأراضي في المناطق الحدودية.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي قادم من لبنان، فيما دوت صافرات الإنذار في بلدتي المطلة ومسغاف عام شمال إسرائيل خشية تسلل طائرات مسيرة. هذه التطورات الميدانية تضع الطبقة السياسية اللبنانية أمام اختبار حاسم لقدرتها على تجاوز الخلافات الداخلية ومواجهة التحديات الوجودية التي تهدد مستقبل البلاد





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