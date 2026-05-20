الرئيس الدولة يستقبل فريق نادي العين لكرة القدم والجهازين الإداري والفني

الرئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يستقبل فريق نادي العين لكرة القدم والجهازين الإداري والفني على هامش تتويجه بلقب دوري أدنوك للمحترفين 2025 ـ 2026 للمرة الـ15 في تاريخه. حيث هنأ سموه اللاعبين والمدرب والجهازين والإداري والفني ومجلس الإدارة وجماهير النادي بهذا الإنجاز وعبر عن تمنياته التوفيق والنجاح لجميع الفرق الرياضية في الدولة خلال المواسم المقبلة.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، فريق نادي العين لكرة القدم والجهازين الإداري والفني بمناسبة تتويج الفريق ببطولة «دوري أدنوك للمحترفين 2025 ـ 2026» للمرة الـ15 في تاريخه، إضافة إلى ممثلي فرق النادي الفائزة بعدة بطولات خلال الموسم.

وهنأ سموه خلال اللقاء اللاعبين ومدرب الفريق والجهازين والإداري والفني ومجلس الإدارة وجماهير النادي بهذا الإنجاز، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الفرق الرياضية في الدولة خلال منافسات المواسم المقبلة. وحث سموه اللاعبين على مواصلة التميز وتعزيز الإنجازات، مؤكداً أن تطوير منظومة القطاع الرياضي المتكاملة يمثل محوراً مهماً ضمن رؤية الدولة التنموية الشاملة والمستدامة لبناء جيل من الرياضيين القادرين على الإسهام في صناعة مستقبل الوطن وإعلاء اسم الدولة في المحافل والمنافسات الرياضية العالمية





