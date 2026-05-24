الرئيس ترامب يواجه المحاولة الثالثة لمحاولة اغتيال بعد إطلاق نار قرب البيت الأبيض

الرئيس NAME يواجه المحاولة الثالثة لمحاولة اغتيال بعد إطلاق نار قرب البيت الأبيض في واشنطن مساء السبت

إطلاق نار قرب البيت الأبيض: الخدمة السرية قتلت المشتبه به وأصيب مارّة، ترامب بخير ولم يخترق المهاجم الطوق الأمني والـFBI يدعم التحقيق فتح رجل النار مساء السبت عند نقطة تفتيش أمنية قرب البيت الأبيض في واشنطن، ولقي حتفه متأثرا بإصابته برصاص عناصر الخدمة السرية وفق للسلطات.

وأوضح جهاز الخدمة السرية في بيان نشرته وسائل إعلام أميركية، أنه بعدما فتح المسلح النار على عناصر أمنية عند نقطة تفتيش قرب البيت الأبيض، "رد عملاء الخدمة السرية بإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة المشتبه به الذي نقل إلى مستشفى في المنطقة حيث توفي لاحقا". وأشار جهاز الخدمة السرية في البيان إلى أن أحد المارة أصيب أيضا بالرصاص خلال تبادل إطلاق النار، دون أن يقدم معلومات عن حالته.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تعرض لثلاث محاولات اغتيال خلال السنتين الماضيتين، موجودا في البيت الأبيض في ذلك الوقت حيث كان يعمل على التفاوض بشأن اتفاق مع إيران. وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) كاش باتيل وقوع إطلاق نار قرب البيت الأبيض في واشنطن وكتب على إكس أن عناصر من "مكتب التحقيقات الفدرالي في مكان الحادثة ويقدم الدعم لجهاز الخدمة السرية الذي تدخل بعد إطلاق نار قرب البيت الأبيض".

وأفاد بريت باير مذيع قناة "فوكس نيوز", بأن مسؤولا رفيع المستوى في الإدارة الأميركية قال إن مسلحا اقترب من الجانب الغربي للبيت الأبيض وأطلق النار ثلاث مرات. ووفقا للمذيع، لم يتجاوز المسلح الطوق الأمني المحيط بالمجمع الرئاسي. وتوّقت الشرطة مداخل البيت الأبيض، فيما منعت قوات الحرس الوطني مطلقين من دخول المنطقة. وقال صحافيون كانوا موجودين في الحديقة الشمالية في ذلك الوقت على منصة إكس إنهم تلقوا أوامر بالركض واللجوء إلى غرفة الإحاطة الصحافية في البيت الأبيض.

مر في المنطقة وقت حصول إطلاق النار الكندي ريد أدريان، كان في ذلك الوقت إذ سمع "ما بين 20 إلى 25 صوتا بدا كأنه مفرقعات، لكنها كانت طلقات نارية".

في تموز/يوليو 2024، تعرّض لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي رئاسي في بتلر بولاية بنسلفانيا حين أطلق مسلح رصاصات عدة، ما أسفر عن مقتل أحد الحاضرين وإصابة الرئيس في أذنه. وبعد بضعة أشهر، أُلقي القبض على مسلح آخر في ملعب غولف في ويست بالم بيتش حيث كان ترامب يمارس هذه الرياضة. أفاد الجمهوريون في مجلس النواب على إكس بعد إطلاق النار مساء السبت "الحمد لله أن الرئيس ترامب بخير"





