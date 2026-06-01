الربط الإلكتروني بين سوق رأس المال الأردني وسوق أبوظبي للأوراق المالية يحقق تعزيز التكامل بين الأسواق المالية العربية

أطلقت مؤسسات سوق رأس المال الأردني، اليوم الاثنين، بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين السوقين من خلال منصة"تبادل". وحضر حفل الإطلاق في العاصمة الأردنية عمّان رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية غنام المزروعي، والرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عبدالله سالم النعيمي ورئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم والمدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي والمديرة التنفيذية لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة والرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط بدر الهنائي وعدد من شركات الوساطة الإماراتية والبنوك الأردنية وشركات الوساطة المالية، إضافة الى ممثلي مؤسسات سوق رأس المال ووسائل الإعلام.

ويأتي تفعيل الربط الإلكتروني في إطار الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وانسجاما مع توجهات تطوير الأسواق المالية الإقليمية وتعزيز التكامل بينها، بما يسهم بتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق المالية من خلال التداول البيني بين السوقين بواسطة شركات الوساطة المالية. وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم، أن تفعيل الربط الإلكتروني بين السوقين يشكل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل بين الأسواق المالية العربية، وتنفيذا لتوجه حكومتي البلدين الشقيقين وتجسدا لعمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية الراسخة بين البلدين، تقرر السير بمشروع الربط الإلكتروني مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يسهم بتعزيز السيولة، ورفع كفاءة الأسواق المالية وتوفير فرص استثمارية أوسع للمستثمرين في كلا البلدين.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عبدالله سالم النعيمي، إلى أن منصة"تبادل" تمثل أنموذجا متقدما للتكامل بين الأسواق المالية وتسهم بتسهيل وصول المستثمرين وشركات الوساطة إلى الأسواق الأعضاء ضمن بيئة تداول متطورة وآمنة، بما يعزز من جاذبية الأسواق المالية في المنطقة. بدوره، قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إن تفعيل الربط الإلكتروني مع سوق أبوظبي للأوراق المالية يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية بما يخدم مصلحة البلدين وتنفيذا للأهداف الاستراتيجية التي تسعى البورصة إلى تحقيقها، وذلك بتعزيز الانفتاح على الأسواق المالية الإقليمية والعالمية وتبادل الخبرات، إضافة إلى تعزيز سيولة وعمق السوق المالي من خلال تسهيل عملية تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق.

وأضاف، إن هذا التفعيل يأتي في وقت حققت فيه بورصة عمان أرقاما قياسية، إضافة إلى تحقيق الشركات المدرجة أرباحا تاريخية، مستندة إلى تحقيق الاقتصاد الوطني مؤشرات إيجابية متجاوزا التحديات التي تشهدها المنطقة، ما انعكس على زيادة الثقة ببيئة الاستثمار في الاقتصاد الوطني والسوق المالي، وذلك في ظل السياسات الإصلاحية والتحفيزية الحكومية، والاستقرار المالي والنقدي والسياسي، وتنفيذ مشاريع كبرى





