الرئيس محمد بن زايد يهنئ فريق العين لكرة القدم وتيرة التطوير الرياضي الإماراتي

الرئيس محمد بن زايد يهنئ فريق العين لكرة القدم والجهازين الإداري والفني بمناسبة تتويج الفريق ببطولة دوري أدنوك للمحترفين 2025 ـ 2026 للمرة الـ 15 في تاريخه ويشكر الدعم الذي يقدمه لقطاع الرياضة والشباب في الدولة.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق نادي العين لكرة القدم والجهازين الإداري والفني بمناسبة تتويج الفريق ب بطولة دوري أدنوك للمحترفين 2025 ـ 2026 للمرة الـ 15 في تاريخه إضافة إلى ممثلي فرق النادي الفائزة بعدة بطولات خلال الموسم.

وهنأ سموه خلال اللقاء اللاعبين ومدرب الفريق والجهازين الإداري والفني ومجلس الإدارة وجماهير النادي بهذا الإنجاز متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الفرق الرياضية في الدولة خلال منافسات المواسم المقبلة. وحث سموه اللاعبين على مواصلة التميز وتعزيز الإنجازات مؤكداً أن تطوير منظومة القطاع الرياضي المتكاملة يمثل محوراً مهماً ضمن رؤية الدولة التنموية الشاملة والمستدامة لبناء جيل من الرياضيين القادرين على الإسهام في صناعة مستقبل الوطن وإعلاء اسم الدولة في المحافل والمنافسات الرياضية العالمية.

أعرب وفد النادي عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام والدعم اللذين يوليهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لقطاع الرياضة والشباب في الدولة مما كان له كبير الأثر في تطوير الرياضة الإماراتية.

حضر المجلس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل الشيخ رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين والضيوف والمواطنين





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الرئيس محمد بن زايد فريق العين لكرة القدم تتويج الفريق بطولة دوري أدنوك للمحترفين تطوير القطاع الرياضي شكر الدعم

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

استئناف التعليم الحضـوري غداً.. والنقل بالحافلات المدرسيةتستأنف غداً الاثنين الدراسة الحضورية للعام الإكاديمي 2025-2026 لطلبة الإمارات في مدارسها وجامعاتها،

Read more »

فريق 365 يُتوج بطلاً لدوري الدرجة الثانيةتُوِّج فريق 365 بطلاً لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم للموسم 2025 - 2026، عقب فوزه على فريق...

Read more »

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاءتشهد بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 منافسة قوية على لقب الهداف، بالتزامن مع...

Read more »

الشارقة وخورفكان على موعد مع كأس الإمارات للسيدات للسلةبات لقب كأس الإمارات للسيدات لكرة السلة لموسم 2025-2026 مضموناً لأندية إمارة الشارقة،...

Read more »

الجامعة القاسمية تعقد ملتقى الأداء الاستراتيجي الرابعنظّمت «الجامعة القاسمية» ملتقى الأداء الاستراتيجي الرابع للعام الأكاديمي 2025–2026، في...

Read more »

رسمياً أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل مانشستر سيتيتوج نادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، بعد تعادل منافسه المباشر...

Read more »