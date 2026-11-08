الذكاء الاصطناعي يغمر الهيئات البريطانية بشكاوى مفرغة ويؤخر الإنصاف

أفادت المجالس المحلية وشرطة بريطانيا بتراكم هائل في الشكاوى المكتوبة بالذكاء الاصطناعي، مما عطل سير العمل وأخّر حسم القضايا المشروعة وغير المشروعة على حد سواء.

أحدثت أدوات الذكاء الاصطناعي تغيراً جذرياً في طريقة تقديم المواطنين للمظالم ضد الهيئات الحكومية في المملكة المتحدة، حيث سهّلت العملية بشكل هائل لكنه أثار أزمة بيروقراطية غير متوقعة. تشير التقارير الصادرة عن صحيفة إندبندنت عربية إلى أن هذا التحول التقني قد غمر الدوائر الرسمية بوابل كثيف من الرسائل المكتوبة بالكامل أو جزئياً بمساعدة الخوارزميات.

تراكم الشكاوى وآثاره البيروقراطية

أبلغت عدة جهات حكومية في بريطانيا عن ارتفاع حاد وملحوظ في عدد البلاغات الواردة إليها، والتي تعتمد بشكل متزايد على نماذج اللغات الكبيرة في صياغتها. وتشمل هذه الجهات المتضررة بشكل مباشر المجالس المحلية في المدن، بالإضافة إلى المدارس الحكومية وقوات الشرطة، وغيرها من الإدارات الرسمية التي تتعامل مع شكاوى المواطنين اليومية.

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يتميز هذا النوع من الشكاوى المكتوبة آلياً بالإسهاب المفرط الذي لا يخدم جوهر المشكلة، كما تفتقر هذه النصوص إلى الدقة الواقعية التي عادة ما تتطلبها الإجراءات الإدارية السليمة. وغالباً ما تحتوي هذه البلاغات على عبارات قانونية متكلفة، أو جمل غير منطقية في سياقها، مما يعقد عملية الفهم السريع للعريضة ويضيع وقت الموظفين في البحث عن المعنى الحقيقي.

نتيجة لهذه الزيادة الهائلة في التدفق، تعاني الأنظمة الإدارية من تراكم كبير للقضايا، مما أدى إلى تأخير حسم الأمور وإنصاف المتضررين بشكل فعلي. وعلى الرغم من أن التكنولوجيا كانت تهدف إلى تمكين الأفراد، إلا أن النتيجة النهائية هي ازدحام السجلات وتأخر تقديم الحلول للوضع الراهن، مما يؤثر سلباً على كفاءة الخدمات العامة.

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تحليل الدوافع وتصنيف البلاغات

يرى الخبراء والمحللون أن هذه الظاهرة العارية تعود جزئياً إلى ميل بعض الأفراد لاستغلال السهولة التقنية لتقديم شكاوى تافهة وواهية لم تكن لتقدم لولا هذا التيسير الكبير. لم يعد إعداد هذه البلاغات يستغرق وقتاً طويلاً أو يتطلب جهداً فكرياً، مما شجع فئة على الإكثار من الرفع دون مبررات حقيقية أو أخطاء نظامية ملموسة.

ولكن، يحذر الخبراء من تعميم الحكم على جميع الرسائل الواردة، إذ تؤكد المعطيات أن هذه الموجة لا تقتصر فقط على الشكاوى الكيدية أو تلك التي تفتقر للأساس المنطقي. بل إنها تتضمن أيضاً شكاوى مشروعة وأصيلة لأشخاص متضررين حقيقيين، ممن أتاح لهم الذكاء الاصطناعي الفرصة للتعبير عن مظالمهم بدقة أدبية عالية وتقديمها إلى الجهات المختصة.

تحديات الوصول للعدالة والإجراءات المستقبلية

المفارقة الكبرى التي تواجه النظام الإداري في بريطانيا هي أن المتضررين الحقيقيين قد يجدون أنفسهم عاجزين عن الحصول على حلول مرضية بسبب ازدحام القنوات. نظراً للزيادة الكبيرة والمفاجئة في عدد الشكاوى، تتعثر عملية الفرز والمراجعة، مما يجعل أولوية البت في القضايا المشروعة أقل بسبب الضوضاء الناتجة عن البلاغات الصورية.

تواجه الهيئات المعنية الآن تحدياً مزدوجاً يتمثل في فصل الحبيبة عن القمح إدارياً، وهو ما يتطلب موارد إضافية للتعامل مع التدفق الهائل. بدون آليات جديدة للفرز المسبق أو التحقق من صحة البلاغات قبل إدخالها للنظام، يستمر تراكم الملفات وتأخير الإنصاف، مما يهدد ثقة الجمهور في المؤسسات الرسمية.