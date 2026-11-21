دراسة جديدة في مجلة نيتشر توضح كيف يكشف الذكاء الاصطناعي عن أنماط خفية في تخطيط القلب للكشف عن خطر الموت القلبي المفاجئ بشكل أدق من الطرق التقليدية.

كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة نيتشر عن قدرة خوارزميات الذكاء الاصطناعي على رصد إشارات كهربائية دقيقة في القلب، مما يفتح آفاقا جديدة للوقاية من الموت القلبي المفاجئ. توصل فريق من الباحثين إلى أن تقنيات التعلم العميق يمكنها تحليل تخطيط كهربية القلب بشكل يكشف عن أنماط خفية، حتى عندما تعجز الفحوصات الطبية التقليدية عن اكتشاف الخطر. يُعد هذا التطور خطوة حاسمة في مواجهة أحد أخطر تحديات طب القلب، حيث يحدث الموت القلبي المفاجئ بصورة غير متوقعة وغالبا دون إنذار واضح.

دقة الذكاء الاصطناعي تفوق الفحوصات التقليدية

اعتمد الباحثون في تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي على تحليل أكثر من 440 ألف تسجيل لتخطيط القلب من السويد، قبل اختبار كفاءته على بيانات ما يقرب من 140 ألف مريض في الولايات المتحدة، إلى جانب مجموعة أصغر من المرضى في تايوان. أظهرت النتائج قدرة النظام على تحديد مجموعة من المرضى الأكثر عرضة للخطر، بلغت نسبتها 2.2% من العينة السويدية، وسجلت هذه المجموعة معدل وفاة قلبية مفاجئة بلغ 7% خلال العام التالي. في المقابل، لم يتمكن المقياس الطبي التقليدي المعروف باسم الكسر القذفي للبطين الأيسر من اكتشاف سوى نسبة محدودة من الحالات الأكثر عرضة للخطر. الأهم أن المقياسين لم يحددا الفئات نفسها من المرضى، إذ فشل المقياس التقليدي في اكتشاف 86.1% من المرضى مرتفعي الخطورة الذين تمكن نظام الذكاء الاصطناعي من تحديدهم.

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اكتشاف سمة كهربائية جديدة لتحديد المخاطر

لم يتوقف الاكتشاف عند حدود التنبؤ بالمخاطر، إذ تمكن الباحثون باستخدام نموذج آخر للذكاء الاصطناعي من تحديد سمة كهربائية جديدة لم يسبق وصفها. تتمثل هذه السمة في شكل غير معتاد للموجة الكهربائية، وصفه الباحثون بأنه انحدار مائل، ظهر في تخطيطات القلب لدى المرضى الأكثر عرضة للخطر. يربط العلماء بين هذه الإشارة ووجود تليف أو ندبات في عضلة القلب، وهي تغيرات قد تؤثر في انتقال الإشارات الكهربائية المسؤولة عن تنظيم ضربات القلب. يمثل هذا الاكتشاف أهمية خاصة، لأنه يشير إلى أن تخطيط القلب قد يحمل معلومات تشخيصية إضافية لم تكن واضحة للأطباء رغم استخدام هذا الفحص لأكثر من قرن.

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تأثير عالمي وأمل في التدخل المبكر

وفقا للتقديرات الواردة في الدراسة، يتعرض أكثر من 350 ألف شخص في الولايات المتحدة وحدها سنويا لتوقف القلب المفاجئ. يحصد الموت القلبي المفاجئ أرواح ما يصل إلى 300 ألف أمريكي كل عام، ويُعتقد أنه مسؤول عن نحو 15% من إجمالي الوفيات حول العالم. يؤكد الباحثون أن النتائج قائمة على الملاحظة الإحصائية ولا تثبت بصورة قاطعة أن زراعة الأجهزة كانت السببا المباشر في انخفاض الوفيات. أشار تشانغشين لاي، المهندس الطبي الحيوي بجامعة جونز هوبكنز، إلى أن قدرة تقنيات التعلم الآلي على اكتشاف أنماط غير معروفة داخل بيانات طبية مألوفة تبرز الإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي. يعزز هذا البحث الآمال في تطوير وسائل أكثر دقة للكشف المبكر عن الأشخاص المعرضين للموت القلبي المفاجئ، بما قد يمنح الأطباء فرصة للتدخل قبل فوات الأوان.