انخفض سعر الذهب قليلاً في بداية تعاملات月初 يونيو بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي وأسعار النفط، بينما ينتظر المستثمرون قراراً للرئيس ترامب بخصوص تمديد وقف النار مع إيران. كما ساهم ضعف الطلب في الهند وتقلص العلاوات في الصين في تراجع المعدن الثمين.

شهدت أسواق المعادن الثمينة تحركات ملحوظة في بداية تعاملات شهر يونيو/حزيران، حيث تراجع سعر الذهب بشكل طفيف تحت ضغط مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية. وجاء هذا التراجع رغم أن المعدن الثمين had reached its highest level in two weeks during the previous session, reflecting the complex interplay of market forces.

تأثرت السوق بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، مما زاد من تكلفة الذهب للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى، بالإضافة إلى صعود أسعار النفط الخام، والتي غالباً ما تكون مرتبطة ارتباطاً عكسياً بالذهب كأصل آمن ضد التضخم. على الصعيد الجيوسياسي، يترقب المستثمرون قراراً محورياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاق مقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران. هذا القرار المتوقع قد يزيد من态 tensions أو يخففها في المنطقة، مما يؤثر على طلب الملاذات الآمنة مثل الذهب.

في الوقت نفسه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين nettanyahu about increasing military operations in Lebanon against Hezbollah, despite a ceasefire that had been in place for over six weeks, adding another layer of instability. كما أشارت نائبة رئيس council الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ميشيل بومان، إلى أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد قد تؤدي إلى تضخم مستمر، مما قد يتطلب سياسة نقدية أكثر تشدداً، وهي آلية قد تدعم الدولار وتؤثر سلباً على الذهب.

فيما يتعلق بالطلب الفعلي، ظل الطلب على الذهب في الهند ضعيفاً خلال الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع الأسعار المحلية وفرض رسوم استيراد إضافية، مما قلص من القدرة الشرائية. أما في الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، فقد تقلصت العلاوات السعرية (الفرق بين السعر المحلي والعالمي) amid a cautious market mood,indicating soft demand.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4 بالمئة لتصل إلى 75.54 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة واحد بالمئة إلى 1935.65 دولار، وبلغ البلاديوم 1.3 بالمئة مسجلاً 1371.24 دولار للأوقية، مما يعكس تحركات مختلطة في قطاع المعادن الثمينة





