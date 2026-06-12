الذهب يتراجع متجهًا نحو خسارة أسبوعية بفعل مخاوف التضخم ورفع الفائدة

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة نحو خسارة أسبوعية، تحت ضغط مخاوف التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية، مع ترقب الأسواق للتطورات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

تراجعت أسعار ال ذهب في الأسواق العالمية اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية حادة، وسط ضغوط متزايدة من مخاوف ال تضخم واحتمال رفع أسعار ال فائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4191.17 دولارًا للأوقية (الأونصة) بانخفاض نسبته 0.5%، مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، ليتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية تبلغ 3.2%. في المقابل، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 2.4% لتصل إلى 4212.70 دولارًا للأوقية.

وكان الذهب قد هبط إلى أدنى مستوى له في أكثر من ستة أشهر خلال جلسة الخميس، قبل أن يعوض بعض خسائره وينهي التداولات عند 4219.69 دولارًا، بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات العسكرية المخطط لها ضد إيران، وألمح إلى إمكانية التوصل لاتفاق سلام وشيك. وقال إدوارد مير، المحلل لدى شركة ماريكس، إن الأسعار تتحرك كليًا بفعل الأخبار الجيوسياسية، مضيفًا أن الأسواق ستركز على أي إشارات بشأن احتمال رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الاتحادي، معتبرًا أنه إذا ألمح البنك المركزي إلى التحرك في هذا الاتجاه، فقد يهبط الذهب دون حاجز 4000 دولار.

ويأتي هذا التراجع في ظل خسائر الذهب بنحو 20% منذ بدء الحرب التجارية مع إيران، وذلك بسبب المخاوف من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يفاقم التضخم، مما يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، ويزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا. وقد أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال مايو، مسجلة أكبر زيادة سنوية في ثلاثة أعوام ونصف، بفعل الصراع في الشرق الأوسط الذي رفع تكلفة منتجات الطاقة.

ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لسي. إم. إي، يرى المتعاملون حاليًا احتمالًا نسبته 60% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر. ومن جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان اتفاق سلام مطلع الأسبوع، مما قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، لكن إيران ردت بأنها لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 67.10 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1731.40 دولارًا، ويتجه المعدنان نحو خسارة أسبوعية





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ذهب أسعار فائدة تضخم إيران

United States Latest News, United States Headlines