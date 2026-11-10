الذكاء الاصطناعي: نافذة نادرة أمام الصين بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

تشير تحليلات إلى أن فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي قد يبطئ تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، ما يمنح الصين فرصة نادرة للحاق.

تقول جهات تحليلية إن الصين أمامها "نافذة نادرة" لتصبح القوة العظمى المهيمنة في الذكاء الاصطناعي ، إذا أدى فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى إبطاء تطوير الولايات المتحدة للبنية التحتية الحيوية لهذه التقنية الاستراتيجية. وتأتي هذه التقديرات في ظل منافسة اقتصادية وتكنولوجية محتدمة بين واشنطن وبكين منذ بداية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية.

ويقول محللون إن صناع القرار في بكين يدرسون أثر سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونجرس معاً في العلاقة التجارية العالمية. وقد اضطربت الأسواق العالمية بفعل تداعيات الانتخابات، تحسباً لكبح طفرة الاستثمار الأمريكي في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.

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كيف قد يفتح تباطؤ الذكاء الاصطناعي الأمريكي الباب أمام الصين

يرى الباحث في الحوكمة العالمية بجامعة تسينغهوا في بكين منغ تشينغيي، وهو المستشار السابق في معهد الأبحاث الاستراتيجية التابع لمجموعة هواوي، أن أي تباطؤ أمريكي قد يمنح القطاع الصيني فرصة حقيقية للحاق. ويتحدث منغ عن ثلاثة مسارات محتملة أمام بكين في هذا الاتجاه.

وقال منغ: "قد ترغب الصين في اغتنام هذه الفرصة لتسريع إنتاج الرقائق المتقدمة ومجمعات الحوسبة محلياً، وتحسين الخوارزميات لبناء نماذج أقوى بموارد حوسبة محدودة، وتوسيع انتشار نماذجها مفتوحة المصدر الأرخص والأسهل في التشغيل عالمياً". وحذر منغ من أن هذه النافذة قد لا تبقى مفتوحة طويلاً.

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وأوضح منغ أن الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين يدور حول كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي وتنظيمه، لا حول ما إذا كان ينبغي لهذه الصناعة أن تواصل التوسع. وبذلك فإن التحول المرتقب يتعلق بالوتيرة والأدوات، لا بتوقف الاستثمار في القطاع.

مواقف الاقتصاديين من المنافسة بين واشنطن وبكين

يرى كبير الاقتصاديين في ناتيكسيس غاري إنغ أن الصين ستعتبر أي تباطؤ أمريكي فرصة للحاق، لكنه يحذر من أن ضعف الرئاسة الأمريكية لا يعني تلقائياً تفوق الصين. وتعتمد بكين، بحسب إنغ، على وفرة الكهرباء ومنظومة صناعية متطورة وقلة المقاومة لبناء مراكز البيانات.

وأضاف إنغ أن الولايات المتحدة تبطئ الوتيرة فحسب، وأن الشركات العملاقة في الحوسبة السحابية يمكنها نقل جزء من استثماراتها خارج البلاد. في المقابل، قال كبير الاقتصاديين في غالاكسي سيكيوريتيز تشانغ جون إن إدارة ترامب يُتوقع أن تحافظ على الاتفاقات التجارية والجمركية مع الصين، بدلاً من المخاطرة بالكلفة السياسية للتراجع عنها.

غير أن تشانغ جون حذر من أن التوتر قد يتصاعد بشأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتصنيع وأمن سلاسل الإمداد. ويميل الديمقراطيون، بحسب التحليلات الواردة، إلى تفضيل قيود أشد على وصول الصين إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتقدمة والكفاءات الأمريكية، بينما اتبعت إدارة ترامب نهجاً أكثر براغماتية قائماً على الصفقات وخففت الضوابط في بعض الأحيان.

ويرى دان وانغ من يوراسيا غروب أن نهج الديمقراطيين تجاه الصين في مجال التكنولوجيا مختلف جداً عن نهج ترامب، وقد يلحق في النهاية ضرراً أكبر بمنظومة الذكاء الاصطناعي الصينية. وقد تزيد القيود الأشد صعوبة توسع عمالقة التقنية الصينية مثل بايت دانس وعلي بابا وتينسنت في مراكز بياناتها بالخارج.

أثر تباطؤ مراكز البيانات على الصادرات والأسواق

يقول كبير اقتصاديي آسيا في إتش إس بي سي فريدريك نيومان إن أي تباطؤ في الاستثمار الأمريكي في الذكاء الاصطناعي سيشكل رياحاً معاكسة لصادرات الصين ولدول آسيوية أخرى تعتمد بدرجة كبيرة على الطلب الناجم عن بناء مراكز البيانات الأمريكية. وهذا يعني أن الضرر لن يقتصر على الصين وحدها.

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وأضاف نيومان أن هناك جانباً إيجابياً طفيفاً لآسيا، إذ إنه إذا تأخر بناء مراكز البيانات في الولايات المتحدة، فسيكون هناك مجال أكبر لإقامتها في أماكن أخرى بتكلفة أقل، ومن المفترض أن تنخفض أسعار بعض المكونات. ويمكن أن يساعد هذا الانخفاض العام في كلفة مكونات مراكز البيانات الصين على تسريع البناء محلياً.

وتتزامن هذه المخاوف مع ضعف الطلب المحلي في الصين، ما يجعل الصادرات الإلكترونية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي. وارتفع مؤشر سي إس آي 300 الصيني القياسي للأسهم بنسبة 0.2 في المئة يوم الاثنين، بعد أن هبط بنسبة 1.4 في المئة يوم الجمعة، مع اتساع المخاوف في الأسواق الآسيوية من تبني الديمقراطيين نهجاً أكثر تشدداً تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، قال باحث بارز في مركز أبحاث حكومي في شنغهاي إن الذكاء الاصطناعي لم ينتهِ، بل أظهرت التقنية إمكانات هائلة وستواصل النمو، لكن طفرة رأس المال المحيطة به بلغت في معظمها نهايتها. وأضاف أن المنافسة على رأس المال لا تقل شراسة عن المنافسة في الصناعة نفسها.

موقف بكين الرسمي من انتخابات التجديد النصفي

كان رد الحكومة الصينية الرسمي على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية متزناً حتى الآن. فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية غو جياكون للصحفيين يوم الخميس إن الانتخابات "شأن داخلي أمريكي".

وأضاف غو جياكون أن بكين لا تزال مستعدة لبناء علاقة صينية أمريكية بناءة ومستقرة استراتيجياً، وهو ما يعكس حرص الصين على إبقاء قنوات التواصل مع واشنطن مفتوحة رغم التوترات المتصاعدة في ملفات التكنولوجيا والتجارة.