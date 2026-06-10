الذهب يهبط 2% إلى أدنى مستوى في 11 أسبوعا مع قوة الدولار وتجدد التوترات الأميركية الإيرانية

انخفض الذهب بنسبة 2% إلى 4175 دولارا للأوقية، مسجلا أدنى مستوى في 11 أسبوعا، مدفوعا بارتفاع الدولار وأسعار النفط وسط توترات بين أميركا وإيران، مع توقعات باستمرار التقلبات واقتراب اختبار مستوى الدعم عند 4100 دولار.

تراجع سعر الذهب بنسبة 2% في تعاملات يوم الأربعاء ليصل إلى أدنى مستوى له في 11 أسبوعًا عند 4175 دولارًا للأوقية، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي وصعود أسعار النفط على خلفية تجدد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

هذه العوامل مجتمعة فاقمت المخاوف بشأن التضخم وعززت التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول، مما يزيد الضغط على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا. وقد سجل الذهب أدنى مستوياته منذ 23 مارس الماضي، متجهًا نحو مستوى الدعم الرئيسي عند 4100 دولار. ويعزو المحللون هذا الانخفاض الحاد إلى تحول في توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد بيانات اقتصادية قوية أدت إلى ارتفاع عوائد السندات والدولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستيلايف، إن الدافع الحقيقي وراء التراجع هو التحول في توقعات السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع العائدات وقوة الدولار، وكلها عوامل تلقي بظلالها على الذهب. وقد انخفض سعر الذهب بنحو 20% عن مستوياته قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في نهاية فبراير الماضي، مما يشير إلى ضعف كبير في الطلب على الملاذ الآمن.

كما أن كسر المعدن لمتوسطه المتحرك لـ200 يوم، وهو مؤشر فني مهم يُتابع على نطاق واسع، أدى إلى موجة جديدة من عمليات البيع من قبل المستثمرين المؤسسيين الذين يعتبرون هذا المستوى حاسمًا لاستراتيجياتهم الاستثمارية. وتتوقع سوكي كوبر، رئيسة قسم أبحاث السلع العالمية في بنك ستاندرد تشارترد، أن يصبح تحرك السعر أكثر عرضة للتقلبات على المدى القريب، خاصة مع تزايد احتمالية رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

ويضيف المحللون أن زيادة حيازات المنتجات المتداولة في البورصة والمدعومة بالذهب قد تؤدي إلى خسائر كبيرة إذا استمر المعدن في الانخفاض، مما يعرض الذهب لمزيد من مخاطر الهبوط. وفيما تشهد أسواق رئيسية مثل الهند ضعفًا في الطلب، تظل الصين نقطة مضيئة حيث استقرت العلاوة المحلية عند أقل من 10 دولارات للأوقية، مما يشير إلى طلب مستقر نسبيًا.

على صعيد المعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى 64.43 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 2.8% إلى 1678.10 دولار، ونزل البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1212.31 دولار. هذه التحركات تعكس ضعفًا عامًا في أسواق المعادن الثمينة تحت ضغط السياسة النقدية العالمية والتوترات الجيوسياسية





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الذهب الدولار أسعار الفائدة النفط التوترات الجيوسياسية

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