الذهب يستقر فوق 4300 دولار مع ترقب اتفاق أمريكي-إيراني وقرار الفيدرالي وسيتي ترفع توقعاتها

شهد سوق الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بعد إعلان اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، مما دعم الإقبال على الأصول الآمنة وتسبب في خفض توقعات رفع الفائدة. Morgan Stanley تتوقع استمرار الصعود短期内.

استمرار استقرار أسعار ال ذهب فوق مستوى 4300 دولار للأونصة خلال تداولات يوم الثلاثاء، عقب ارتفاع حاد شهدته في الجلسة السابقة، حيث يراقب المستثمرون تطورات الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب ونتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي .

سجل الذهب الفوري مستوى جديدًا عند 4315.87 دولار، مسجلًا أعلى قيمة له منذ الخامس من يونيو، بعد أن قفز بنسبة تصل إلى 3.6% يوم الإثنين. هذا الارتفاع جاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي لإنهاء النزاع في منطقة الخليج، بينما لا تزال التفاصيل gumًا وغالبية الشروط قيد المفاوضات للوصول إلى هدنة دائمة.

المحلل Edward Mayر من شركة ماركس أشار إلى أن الذهب ربما يستمر في الصعود بضعة أيام أخرى، خاصة مع ترقب مراسم التوقيع الرسمية يوم الجمعة، مؤكدًا أن Solomon المستمر في تهيئة بيئة آمنة في المنطقة يدعم الإقبال على الأصول الآمنة. في سياق متوازي، ينتظر الأسواق قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، والذي سيكون أول تصريح مهم تحت قيادة رئيسه الجديد كيفن وارش.

على الرغم من التوقعات الواسعة بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن التركيز سيتجه نحو نبرة التصريحات وتلميحات مستقبلية بشأن مسار السياسة النقدية remodeling العام. المحلل Mayر أوضح أن الأسواق لا تتوقع تخفيضات في الفائدة خلال العام الحالي، لكن أي إشارة إلى احتمال خفض واحد على الأقل سيدفع الدولار للضعف ويدعم ارتفاع أسعار الذهب مجددًا.

وقد أدت توقعات السلام إلى خفض علاوات المخاطرة، حيث انخفضت احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر إلى 57 بالمائة بعد أن كانت حوالي 70 بالمائة الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، رفعت مجموعة سيتي توقعاتها لسعر الذهب على المدى القصير بمقدار 500 دولار لتصل إلى 4500 دولار للأونصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، استجابةً للمشهد الجيوسياسي المتغير.

بينما سجلت المعادن النفيسة الأخرى تراجعات، حيث انخفضت الفضة بنسبة 1 بالمائة إلى 69.29 دولار، والبلاتين بنسبة 0.9 بالمائة إلى 1751.55 دولار، والبلاديوم بنسبة 1.6 بالمائة إلى 1327.27 دولار، مما يعكس تحول اهتمام المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. في خبر منفصل، أعلنت سلسلة مقاهي ستاربكس عن إغلاق 2000 فرع في كوريا الجنوبية للسماح للموظفين بحضور "درس تاريخي" وطني حول الأهمية الثقافية للعلامة التجارية في السوق المحلي، وهي خطوة تهدف لتعزيز الانتماء المؤسسي وتقييم الأداء.

| الملخص: ارتفع الذهب فوق 4300 دولار بفضل آمال السلام الأمريكي الإيراني وترقب قرار الفيدرالي، بينما رفعت سيتي توقعاتها لـ4500 دولار. المعادن الأخرى تراجعت





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