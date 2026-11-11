الذهب يظل قريباً من 4 آلاف دولار بعد موجة بيع قوية

ارتفعت أسعار الذهب إلى 4055 دولاراً للأوقية بعد بيع مكثف، مع توقعات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، ما يؤثر على جاذبية الذهب كتحوط ضد التضخم.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى 4055 دولاراً للأوقية، ما يضعه قريباً من مستوى 4 آلاف دولار بعد موجة بيع مكثفة في الجلسة السابقة. جاء هذا الارتفاع في ظل بيانات تضخم أمريكية قوية وتصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تميل للتشديد النقدي، ما عزز توقعات رفع أسعار الفائدة بنسب أكبر.

تفاصيل حركة الذهب في السوق

في المعاملات الفورية، ارتفع الذهب بنسبة 0.6٪ إلى 4055 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 11:22 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بنحو 3٪ إلى 4013.29 دولاراً في يوم الثلاثاء. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتسليم ديسمبر بنسبة 0.8٪ إلى 4063.20 دولاراً.

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يُشير محلل السوق هان تان من بايبت إلى أن الذهب يشهد بعض التعافي بعد خسائره التي أعقبت صدور مؤشر أسعار المستهلكين، لكنه يواجه مهمة عسيرة لمواصلة الارتفاع بسبب احتمالات المزيد من رفع الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي.

موقف المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي

أظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر، إذ صعد المؤشر 0.4٪. وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لـ رويترز ارتفاعاً 0.3٪. وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 100٪ أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في ديسمبر، بعد أن كانت النسبة 84٪ قبل صدور البيانات.

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قبل صدور البيانات، قال كريستوفر والر، العضو في مجلس الاحتياطي، إن قراءة التضخم الأساسي في أكتوبر عند 0.3٪ قد تدفع البنك المركزي إلى النظر في رفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر المقبل. كما أضافت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، أن هناك المزيد من رفع أسعار الفائدة.

تأثير رفع الفائدة على الذهب

يُنظر إلى الذهب عادةً كوسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً، ما يقلل من جاذبيته. وبالتالي، قد يواجه الذهب صعوبة في الحفاظ على ارتفاعه في ظل توقعات رفع الفائدة.

في الوقت نفسه، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3٪ إلى 53.03 دولاراً للأوقية، وزاد البلاديوم 5.6٪ إلى 1082.57 دولاراً، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 22 أكتوبر.