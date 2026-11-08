الديمقراطيون يحققون أغلبية في الكونجرس ويطالبون بالتحقيق في أرباح ترامب من العملات المشفرة

بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، تتجه التحقيقات نحو دونالد ترامب وشركات العملات المشفرة الكبرى مثل بيبانس وتيدر لاستغلال النفوذ.

يستعد مسؤولو تنفيذو قطاع العملات المشفرة لعقود المساءلة والمحاسبة الصارمة، وذلك بعد أن حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مما يمنحهم السيطرة الكاملة على الكونجرس. وقد تعهد قادة الكتلة الديمقراطية بالبدء فوراً في تحقيق واسع النطاق في أعمال العائلة السياسية لترامب وصلة ارتباطاتها المالية العميقة بصناعة الأصول الرقمية، مما ينهي فترة من الرقابة الخفيفة التي سادت في عهد سلفهم.

فوز ديمقراطي يفتح باب التحقيقات الصارمة

كان الديمقراطيون قد جعلوا من مزاعم استغلال الرئيس لموقعه الرسمي، وما وصفوه بـ"الرشاوى الرقمية"، القضية المحورية التي حسمت المعركة الانتخابية، مما ساعدهم على استعادة السيطرة على المجالس التشريعية في الولايات. ويأتي هذا التحول الكبير كصفعة قاسية لقطاع كان يعتمد بشدة على الدعم المالي والسياسي للحزب الجمهوري، خاصة مع وعدهم بتدقيق مالي وقانوني صارم لكل حركة مالية مشبوهة.

Also read سبعة عقود من تاريخ الشارقة في صحف ومجلات نادرة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب

تاريخ العلاقة بين ترامب والقطاع الرقمي

سعى دونالد ترامب، الذي وعد خلال حملته بجعل أمريكا "عاصمة العملات المشفرة في العالم"، إلى إلغاء العديد من القيود التنظيمية منذ توليه منصبه العام الماضي، متبنياً سياسات ترحب بالشركات الناشئة في هذا المجال. وقد وقع تشريعات تاريخية رحب بها المنظمون واللاعبون في القطاع، كما أصدر عفواً خاصاً عن مسؤولين تنفيذيين بارزين، بينهم المؤسس المشارك لمنصة "بينانس" تشانغ بينغ جاو، الذي كان قد أمضى فترة في السجن بعد إقراره بالذنب في تهمة التقصير في حماية النظام من غسل الأموال.

أرباح مالية طائلة وعلاقات تجارية مثيرة للجدل

حققت الأصول الرقمية أرباحاً طائلة لمصلحة ترامب شخصياً، حيث جنى الرئيس السابق أكثر من 1.16 مليار دولار في العام الماضي من مبيعات العملات المشفرة وعوائد الرموز المميزة، وفقاً للأرقام المعلنة. كما باع ترامب عملات "ميم" التي تمنح مشتريها حق الوصول إلى منصات خاصة، وأطلق مشاريع في العملات المشفرة خضعت لاحقاً للتدقيق بسبب تلقيها استثمارات أجنبية، فضلاً عن قبوله بتبرعات ضخمة من مسؤولي تنفيذيون في القطاع لتمويل مشاريع مثل قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض.

Advertisement

تصعيد ديمقراطي وهدوء سابق من القطاع

صرح النائب روبرت جارسيا، الذي سيرأس لجنة الرقابة في مجلس النواب اعتباراً من يناير، بأن زملاؤه الديمقراطيين سيركزون جهودهم "مثل أشعة الليزر" على التحقيق في أصول عائلة ترامب المالية، مشيراً إلى أن الرئيس نفسه لديه مخطط في العملات المشفرة يجني منه مليارات الدولارات، مما جعل هذه العائلة أغنى بمليارات الدولارات. ورغم أن هذا الفوز جاء رغم ضخ القطاع لنحو 200 مليون دولار في الانتخابات عبر لجنة العمل السياسي "فيرشيك" الممولة من شركات مثل "كوين بيز" و"ريبل" و"أندريسن هورويتز"، إضافة إلى دعم مستقل من عملاق العملات المستقرة "تيدر"، إلا أن المانحين خسروا الكثير من المرشحين الذين دعموهم.

آليات التحقيق والتهديدات المستقبلية للشركات

مع اكتساب الديمقراطيين الأغلبية في المجلسين، أصبح لدى الكونغرس سلطة إصدار أوامر استدعاء قد تؤدي إلى عقوبات مدنية أو جنائية في حال تجاهلها، بعد أن كانت شركات مثل "بينانس" و"تيدر" تتجاهل معظم الاستفسارات السابقة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين مثل ريتشارد بلومنتال وإليزابيث وارن. وأكد رون هاموند، رئيس قسم السياسات في شركة "وينتر ميوت"، أن على الشركات التي تلقت رسائل من الديمقراطيين أن تتوقع الإجابة المباشرة عنها، خاصة تلك التي حصلت على تراخيص في عهد ترامب وتبرعت لمبادراته، حيث من المتوقع خضوعها للتدقيق الشامل.