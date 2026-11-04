الديمقراطيون يتقدمون على الجمهوريين في نتائج التجديد النصفي الأمريكية 2026

تحقق الديمقراطيين تقدماً ملحوظاً في مجلسي الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، في تحول يعكس تراجعاً في دعم ترامب.

تشير النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لعام 2026 في الولايات المتحدة إلى تقدم ملحوظ للحزب الديمقراطي في كلا مجلسي الكونغرس، حيث حصل الحزب على 190 مقعداً في مجلس النواب مقابل 110 مقاعد للحزب الجمهوري. وفي مجلس الشيوخ، سجل الديمقراطيون 52 مقعداً مقارنة بـ 41 مقعداً للجمهوريين، مما يعكس تحولاً جذرياً في موازين القوى السياسية.

تفاصيل النتائج وتقدم الديمقراطيين البرلماني

تؤكد هذه الأرقام الأولية، التي تم التوصل إليها بعد فرز ما نسبته 90 في المئة على الأقل من الأصوات المقدرة في المقاطعات، أن الديمقراطيين اقتربوا من حسم الأغلبية في مجلس النواب بينما عززوا سيطرتهم في مجلس الشيوخ. وتكتسب هذه النتائج أهمية استراتيجية نظراً لما قد تمنحه للأحزاب الديمقراطية من نفوذاً أكبر في العملية التشريعية، وفرصاً أوسع لممارسة الرقابة على إدارة الرئيس دونالد ترامب.

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في المقابل، يظهر تراجع واضح في قدرة الجمهوريين على الاحتفاظ بالمقاعد التي حصلوا عليها في السباقات السابقة، حيث لم يتمكنوا من عكس الاتجاه الصعودي الديمقراطي في المناطق الحضرية والضواحي الرئيسية. ويشكل هذا الوضع اختباراً سياسياً حاسماً للأداء الحكومي خلال النصف الثاني من الولاية الرئاسية، خاصة في ظل التباين الكبير بين نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والتي أسفرت عن فوز ترامب، والواقع الحالي للشارع الأمريكي.

تحولات ديموغرافية وجغرافية في التصويت

كشف تحليل نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أن التحول الانتخابي لم يقتصر على المراكز الحضرية الكبرى، بل امتد بشكل واسع لتشمل الضواحي والمناطق الريفية والمدن متوسطة وصغيرة الحجم. وقد سجلت المناطق ذات الكثافة السكانية العالية تحولاً لمصلحة الديمقراطيين بلغ 15.3 نقطة، بينما وصل هذا التحول في الضواحي الرئيسية إلى 17.6 نقطة.

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وتمتد هذه الموجة التصويتية لتطال المناطق الريفية والمدن الصغيرة، حيث سجلت تحولات لصالح الديمقراطيين بلغت 17.1 نقطة في المدن متوسطة الحجم، و16.6 نقطة في المدن الصغيرة والمناطق الريفية. وتكتسب هذه الأرقام أهمية استثنائية، إذ كانت المناطق الريفية والبلدات الصغيرة من أبرز معاقل الدعم الانتخابي لترامب في انتخابات عام 2024، حيث نجح الرئيس في تحسين نتائجه مقارنة بالدورات السابقة.

تأثير التركيبة السكانية على نتيجة الانتخابات

أظهرت البيانات تحولات واضحة تتجاوز الجغرافيا لتشمل التركيبة السكانية والعرقية للمقاطعات، مع تسجيل أكبر قفزة في التأييد الديمقراطي بين الناخبين من أصول لاتينية. فقد سجلت المقاطعات ذات الأغلبية اللاتينية تحولاً بلغ 23 نقطة باتجاه الديمقراطيين مقارنة بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وتأتي هذه النتائج في سياق تاريخي يشير عادة إلى خسارة حزب الرئيس في التجديد النصفي، حيث يخسر الحزب الرئاسي في المتوسط 14 مقعداً في مجلس النواب منذ عام 1970. وتبرز الأرقام في المقاطعات البيضاء التي سجلت تحولاً بمعدل 16.3 نقطة، والمقاطعات ذات الأغلبية السوداء بتحول بلغ 15.1 نقطة، مما يعكس اتساع نطاق التغير على جميع الأصعدة.

توقعات مستقبلية وتاريخ الانتخابات السابقة

في مجلس الشيوخ، يميل الاتجاه التاريخي إلى أن يكون الخسائر أقل حدة، حيث يخسر حزب الرئيس في المتوسط مقعدين تقريباَ. وتذكر نتائج عام 2018 خلال الولاية الأولى لترامب بأن الجمهوريين خسروا 41 مقعداً في النواب رغم الاحتفاظ بمجلس الشيوخ، بينما خسر الديمقراطيون تسعة مقاعد في النواب عام 2022.

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تشير هذه المؤشرات إلى تقلص هوامش التفوق الجمهوري التي حققها ترامب قبل عامين، مما يضع أداء إدارته أمام تحديات كبيرة في النصف الثاني من ولايته. وتعكس التطورات تراجعاً في الدعم الشعبي للسياسات الاقتصادية والتعامل مع الملفات الخارجية، خاصة في ولايات كانت معقلاً للجمهوريين مثل ألاسكا وكانساس.