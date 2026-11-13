الدور الحكومي في نجاح القطاع الخاص: علي البواردي يسلط الضوء على رأس المال الأول لدبي

تسلط كلمات علي البواردي الضوء على الدور الحاسم للحكومة ودبي في دعم رواد الأعمال، مؤكدةً أن البنية التحتية والخدمات هي أساس نجاح المشاريع التجارية.

أكد رجل الأعمال الإماراتي علي البواردي خلال لقائه الإعلامي، أن اعتراف الناجحين بالدور الحكومي عند سرد قصص نجاحهم يُعد من أجمل الدلالات التي تعكس صورة حقيقية عن بيئة الأعمال في دولة الإمارات. وأشار البواردي إلى أن أول رأس مال لكل تاجر هو الدولة التي انطلق منها، مما يستدعي ضرورة تذكر المساهمات الكبيرة التي وفرتها الحكومة من مهيئات وتسهيلات قبل بدء أي مشروع تجاري.

القيم المؤسسية كأساس للنجاح التجاري

تتميز مدينة دبي بأنها ليست نتاج لحظياً، ولا وليدة ناطحات السحاب أو الفنادق الفاخرة فقط، بل هي مدينة بُنيت عبر جهود متراكمة وصبر ومثابرة. لقد غرست دبي في أبنائها مجموعة من القيم العظيمة مثل الجد، والجهد، والصرامة، والدقة، والصبر، والمحبة، والكرم، والتسامح، والثقة، وهي القيم التي شكلت أول طريق للنجاح للمحترفين في مختلف المجالات.

Also read مخطوطة عمانية نادرة من القرن السابع عشر تتوسط جناح سلطنة عمان في معرض الشارقة للكتاب 2026

إضافة إلى هذه القيم الداخلية، استغلت المدينة موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين جهات العالم، معتمدة على الخبرة المتراكمة في مجال التجارة والعلاقات التاريخية القديمة مع الشرق والغرب. هذه الأرصدة السابقة شكلت أساساً متيناً سبقت العديد من المشاريع الضخمة التي تشهدها المدينة حالياً، مما خلق بيئة تجارية فريدة من نوعها.

البيئة الابتكارية ودور الحكومة في التطوير

تتميز دبي بمجتمع ذو طبيعة خلاقة ترحب بكل جديد وتشجع على الابتكار، حيث تعلم أهلها من البحر والأسواق والأسفار أن الرزق يتطلب حركة مستمرة. يعتبر المغامرة المحسوبة في هذه البيئة باباً من أبواب العمل الناجح، كما أن التعامل مع المختلفين قد يفتح أسواقاً جديدة ويخلق فرصاً ويضيف معارف قيمة للمستثمرين.

Advertisement

لكن الموقع الجغرافي والتاريخ التجاري وحدهما لا يصنعان مدينة تجارية كبرى ولا يضمنان مستقبلها، مما استدعى وجود حكم يدرك قيمة هذه المقومات ويعمل بجد على تطويرها. قامت الحكومة بمنح التجار ما يحتاجون إليه من مرافق وتسهيلات وتشجيع وثقة عالية، لضمان استمرارية النمو وتطور القطاع الخاص بشكل مستدام على المدى الطويل.

البنية التحتية كرأس مال غير مملوك

يحتاج التاجر إلى ميناء وطريق وإجراءات واضحة، وكذلك يحتاج إلى الشعور بأن طموحه مفهوم وأن نجاح مشروعه يلتقي مع طموح المدينة نفسها. بهذا المعنى، تصبح الموانئ والمطارات وشبكات المواصلات والخدمات جزءاً أساسياً من رأسمال المشروع، حتى وإن لم تكن ملكاً خاصاً لصاحبه، مما يوفر له دعماً عملاقاً لا يمكن تحقيقه بمفرده.

يصبح اسم دبي وما يفتحه من أبواب للتعامل والتعارف والوصول إلى الأسواق رصيداً ينتفع به من يعمل فيها، حيث توفر المدينة كل ما ينجزه المستثمر قبل وصوله وما تتيحه له بعد الوصول. هذه الخدمات توفر على المستثمر كلفة تأسيس كثير من شروط النجاح، مما يخلق فرصاً متكافئة نسبياً للجميع.

قراءة إنسانية وإنصاف في تقييم النجاح

لا تلغي هذه الخدمات الحكومية تعب الأفراد، ولا تجعل فرصهم متساوية تماماً، ولا تضمن لكل مشروع أن ينجح، لكنها تمنحنا قراءة أكثر إنصافاُ للنجاح. صاحب المشروع يستحق التقدير الكامل على ما بذله من جهد شخصي، والمدينة تستحق أن يُرى ما قدمته له من بيئة داعمه وبنية تحتية.

Advertisement

في الختام، يعكس هذا التحليل الشامل العلاقة التكافلية بين القطاع الخاص والحكومة، حيث يسهم كل طرف في بناء الاقتصاد القوي. إن الاعتراف بالدور المؤسسي لا يقلل من قيمة الجهد الفردي، بل يوضح أن النجاح هو نتاج تعاون بين طموح الفرد وإمكانيات الدولة، مما يضمن استمرارية الازدهار والتميز للمستثمرين في المستقبل.