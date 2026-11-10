الدولار مستقر أمام العملات الكبرى مع انتظار بيانات التضخم الأمريكية

استقرار الدولار في التداولات الآسيوية مع ترقب المستثمرين لتقرير التضخم الذي قد يعزز توقعات رفع الفائدة. تحليل لأداء اليورو والين والعمولات الأخرى.

حافظ الدولار الأمريكي على استقراره خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الثلاثاء، بعد تقلبات شهدتها في الأيام القليلة الماضية. جاء هذا الثبات في ظل ترقب المستثمرين والمتعاملين في الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية الجديدة. من المتوقع أن تؤدي هذه البيانات إلى تحرك قوي في سعر العملة الخضراء، خاصة إذا عززت التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل السلطات النقدية.

تأثير أسعار النفط والأسهم على حركة الدولار

شهد الدولار تراجعاً طفيفاً في اللحظات السابقة بسبب انخفاض أسعار النفط ومكاسب الأسهم خلال الجلسة الليلية. كان المستثمرون قد عادوا إلى الأصول عالية المخاطر، مما ضغط على طلب الملاذات الآمنة مثل الدولار. إلا أن هذا الاتجاه تصحح بسرعة مع بداية التعاملات الآسيوية، حيث استقر السعر في قناة ضيقة.

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توقعات رفع الفائدة وبيانات الوظائف

ارتفع اليورو بنسبة 0.7 بالمئة خلال الليل ليصل إلى مستوى 1.1220 دولار، معكساً بذلك الاتجاه الهابط الذي شهده يوم الجمعة. كان تقرير الوظائف القوي لشهر أكتوبر قد صدر يوم الجمعة، ليظهر أن التوظيف تجاوز التوقعات بأكثر من المثلين. هذا التقرير دفع الأسواق إلى توقع احتمالية بنسبة 85 بالمئة لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي، أو البنك المركزي الأمريكي، على رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل.

تحليلات التضخم ومستقبل العملة الخضراء

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء خبراء الاقتصاد توقعات بارتفاع معدل التضخم إلى 3.9 بالمئة، ومعدل التضخم الأساسي إلى 2.8 بالمئة، على أساس سنوي في شهر أكتوبر. أشار المحللون إلى أن أي أرقام تصدر أعلى من هذه التوقعات سيعزز بشكل كبير من توقعات رفع الفائدة، مما قد يدفع الدولار إلى الصعود بقوة في الأشهر القادمة.

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تحركات العملات الأخرى والأداء الإقليمي

ارتفع الدولار الأسترالي بنحو واحد بالمئة خلال جلسة أمس الاثنين، قبل أن يستقر عند مستوى 0.6921 دولار في وقت مبكر من اليوم. كما صعد الدولار النيوزيلندي بشكل أكبر ليتداول عند 0.5624 دولار، مع استقرار كليهما خلال التعاملات الصباحية في آسيا. هذه الحركات تعكس تأثر هذه العملات بالتعاملات والمعنويات السائدة في السوق الإقليمية والعالمية.

تأثير العوامل السياسية على آفاق النمو

تتوقع الأسواق رفعين لأسعار الفائدة الأمريكية بحلول منتصف العام المقبل، لكن هذه التوقعات تضاءلت بعض الشيء. يعود ذلك للاضطرابات الأخيرة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين بالسيطرة على الكونغرس إلى تشديد اللوائح التنظيمية وإبطاء طفرة الذكاء الاصطناعي. وذكر المحللان في ماكواري، تييري ويزمان وجاريث بيري، أن هذه العوامل قد تبطئ النمو الأمريكي في عام 2027 وتسهم في بلوغ الدولار ذروته.

أداء الجنيه الإسترليني والين الياباني

استقر الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.3441 دولار، وهو في منتصف نطاق تداولاته خلال عام ونصف العام تقريباً. جاء هذا الثبات بعد أن حظي الجنيه بدعم منذ أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، حوم الين الياباني عند مستوى 157.97 مقابل الدولار، بعد أن كان الأفضل أداء بين عملات مجموعة الدول العشر أمام العملة الأمريكية خلال الأشهر الستة الماضية.