الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً مع تزايد توقعات رفع الفائدة

استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له منذ أبريل 2025 مدفوعاً بتوقعات رفع سعر الفائدة الأمريكي والتدخل الياباني المحتمل. تفاصيل التأثير على الين واليورو والأسواق.

استقر قيمة الدولار الأمريكي يوم الجمعة عند مستويات قريبة من أعلى حصيلة له منذ 19 شهراً، وذلك في أعقاب مكاسب قوية شهدتها العملة خلال الأسبوعين الماضيين. جاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بتزايد التوقعات حول احتمال قيام أكبر جهة نقدية في العالم برفع أسعار الفائدة بمعدل يفوق التوقعات المعتادة، مما أثر بشكل مباشر على تداولات العملات الرئيسية الأخرى مثل الين الياباني واليورو.

ارتفاع عوائد السندات وتوقعات التضخم

شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين ارتفاعاً حاداً بمقدار 34 نقطة أساس خلال الجلستين الماضيتين، وهو أكبر ارتفاع خلال يومين في غضون ثلاث سنوات ونصف السنة. يأتي هذا الصعود تزامناً مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى إبرام اتفاق مع إيران، مما عزز من موقف العملة المحلية.

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يقوم المتداولون حالياً بتقييم احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) لأسعار الفائدة بمعدل أكبر من المعتاد خلال الشهر المقبل. وقد حذر مسؤولو الفيدرالي هذا الأسبوع من أن معدل التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً، مشيرين إلى استعداد بعضهم لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في حال لم تنخفض ضغوط الأسعار بشكل ملحوظ.

ردود فعل الأسواق والعملات الرئيسية

تراجع قيمة اليورو بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى مستوى 1.1049 دولار، وهو سعر قريب من أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ أبريل 2025. وعلى أساس أسبوعي، انخفض اليورو بنسبة 0.8 بالمئة، متجهاً نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أواخر سبتمبر الماضي.

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في المقابل، بقي الين الياباني دون تغيير يذكر عند مستوى 159.875 مقابل الدولار، وهو سعر يحوم قرب أدنى مستوى له منذ أوائل سبتمبر، مما زاد من المخاوف حيال تدخل السلطات اليابانية. وأكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع تقلبات العملة بعد أن تجاوز الين لفترة وجيزة حاجز 160 ينا للدولار.

تأثير القطاع التكنولوجي ومستقبل الدولار

يراقب المستثمرون عن كثب الاضطرابات التي تشهدها أسهم شركات التكنولوجيا، خاصة بعد رحيل الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ. يعاني هذا القطاع بالفعل من ضغوط تتعلق بمخاوف التمويل واللوائح التنظيمية، مما يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.

أكدت كارول كونغ، محللة استراتيجيات العملات في بنك كومنولث الأسترالي، أن موجة البيع الحادة في أسواق الأسهم قد تكون عاملاً سلبياً للدولار، لكنها توقعت استمرار زخمه القوي في الأمد القريب. وأشارت إلى وجود احتمالية لارتفاع الدولار إذا حصل دعم إضافي لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

أداء العملات الأخرى ومستقبل الأسواق

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.05 بالمئة إلى مستوى 103.17، ليظل عند أعلى مستوى له منذ أبريل 2025. وواجه الدولار الأسترالي تحديات كبيرة، حيث انخفض بنحو 2.5 بالمئة خلال الشهر الماضي، مما جعله الأسوأ أداء بين عملات مجموعة العشرة مقابل الدولار الأمريكي، والوحيد الذي يواجه احتمالات خفض الفائدة في العام المقبل.

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في أحدث التداولات، سجل الدولار الأسترالي مستوى 0.68 دولار. وظل الدولار مستقراً إلى حد كبير مقابل الفرنك السويسري عند مستوى 0.835، محوماً بالقرب من أعلى مستوى له في شهر، مما يعكس التباين في التوقعات الاقتصادية بين الدول الكبرى.