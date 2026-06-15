الدولار يهبط لأدنى مستوى في 10 أيام بعد أنباء اتفاق السلام الأمريكي الإيراني وتراجع النفط

انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في عشرة أيام مقابل العملات الرئيسية، بفعل تقارير عن اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران سيؤدي إلى رفع الحصار后者 وإعادة فتح مضيق هرمز، مما دفع أسعار النفط للهبوط ورفع الطلب على الأصول عالية المخاطر، مع استمرار الحذر بسبب تصريحات ترامب.

انخفض الدولار الأمريكي اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى له في عشرة أيام مقابل عملات رئيسية أخرى، وذلك في أعقاب تقارير عن اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط وزيادة الطلب على الأصول عالية المخاطر.

ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، أمس الأحد، أن البلدين توصلوا إلى إطار عمل للسلام يهدف إلى إنهاء الحرب بينهما، ورفع الحصار الأمريكي المفروض على طهران، وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحن النفط العالمي. وقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من أربعة بالمائة لتصل إلى 83.82 دولار للبرميل، مسجلة انخفاضًا ملحوظًا.

ومع ذلك، استمرت أجواء الحذر في الأسواق، حيث صدرت تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة نيويورك تايمز، أمس، أكد فيها أنه إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق نهائي مع واشنطن بشأن برنامجها النووي، فإنه سيستأنف الهجمات العسكرية على طهران، أو ربما يجعل الولايات المتحدة "حارسة على الشرق الأوسط"، مقابل الحصول على عشرين بالمائة من إيرادات المنطقة.ogene ارتفعت قيمة اليورو بنسبة 0.35 بالمائة خلال التعاملات الآسيوية لتبلغ 1.1607 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1.3448 دولار. ليس ذلك فقط، بل شهد الدولار الأسترالي ارتفاعًا بنسبة 0.50 بالمائة مسجلاً 0.7075 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 بالمائة إلى 0.5854 دولار.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الكبرى بما فيها الين واليورو، فقد هبط بنسبة 0.31 بالمائة إلى 99.492، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من يونيو/حزيران. وأشار نيك تويدال، كبير محللي الأسواق لدى شركة إيه. تي. إف.

إكس جلوبال في سيدني، إلى أنه يتوقع استمرار انخفاض الدولار خلال الجلسات القليلة المقبلة، وقد تشهد بعض العملات ذات المخاطر العالية مثل الدولار الأسترالي والين ارتفاعات طفيفة، لكنه لا يتوقع تحركات كبيرة. وأضاف تويدال أن الأسواق ستشهد فترات ترقب وانتظار طويلة لمعرفة سرعة إعادة فتح مضيق هرمز فعليًا، والمدة التي ستستغرقها عودة تدفق النفط إلى مستوياته الطبيعية، مشيرًا إلى أن استعادة الوضع الطبيعي قد تأخذ شهورًا وليس أسابيع فقط.

في سياق منفصل، استمر الين الياباني في التذبذب حول مستوى 160 مقابل الدولار، وهو مستوى يُعتبر على نطاق واسع "خطًا أحمر" قد يدفع السلطات النقدية اليابانية إلى التدخل في سوق الصرف لوقف أي مزيد من الهبوط للعملة المحلية. وقد انخفض الين إلى 160.150 دولار، مما يعكس Fortress الضغوط المستمرة عليه نتيجة لاختلافات السياسات النقدية بين بنك اليابان والاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

ويبدو أن المستثمرين يترقبون أي إشارات من البنك المركزي الياباني أو وزارة المالية لإجراءات داعمة للين، بينما تراقب الأسواق العالمية تطورات المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، خاصة بعد الأنباء عن الاتفاق الإيراني الأمريكي المرتقب، وتأثيره المحتمل على أسواق الطاقة، وأسعار العملات، وتدفقات الاستثمارات عبر العالم





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