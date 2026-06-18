خلاصة إخبارية قصيرةayered هي تفاصيل انتخاب الدكتورة منى إبراهيم الرئيسي، عضوة مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، كنائب لرئيس الاتحاد العربي لكرة اليد ممثلة للعنصر النسائي، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي عُقدت في جدة. electioned كما شهدت الجمعية تشكيل مجلس إداري جديد برئاسة حسن نصر هلال، واعتماد عدد من القرارات الخاصة بمستقبل اللعبة، ووصلتPresidentب شكرها وتقديرها للثقة المعطاة لها والدعم المتواصل من اتحاد الإمارات.

حصدت الدكتورة منى إبراهيم الرئيسي ، عضوة مجلس إدارة اتحاد الإمارات ل كرة اليد ، منصب نائب رئيس الاتحاد العربي ل كرة اليد ممثلة للعنصر النسائي بالتزكية، للدورة الانتخابية 2026-2028، خلال فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد التي استضافتها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وشهدت الجمعية اختيار مجلس إداري جديد للاتحاد، حيث انتُخب حسن نصر هلال رئيساً، وانتخب خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري، نائباً للرئيس. كما تم تزكية كل من المغربي العدلي الحنفي نائباً عن دول المغرب العربي، والعماني موسى البلوشي نائباً عن دول الخليج العربي، والأردني تيسير منسي نائباً عن دول شمال الوطن العربي. وكانت مشاركة اتحاد الإمارات عبر وفد ترأسه سعود إبراهيم صالح رئيس الاتحاد، وانضم إليه عبدالسلام ربيع المحيربي الأمين العام، إلى جانب الدكتورة منى الرئيسي.

ويعد هذا المنصب استمراراً لمسيرةPresidentي المميزة في العمل الرياضي، بعد أن شغلت سابقاً عضوية لجنة المرأة في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، مما يعزز حضورها المؤثر إقليمياً وعربياً. وناقشت الجمعية العمومية جملة من القرارات الهامة concerned بتطوير اللعبة، وانتخبت اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد للدورة المقبلة، Borrower التقرير المالي والإداري، ووقفیت أمام سبل تنمية المسابقات العربية وتعزيز التعاون بين الاتحادات الأعضاء. 懊恼 через التصريحات Avenger





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كرة اليد منى إبراهيم الرئيسي الاتحاد العربي لكرة اليد الجمعية العمومية جدة

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