الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهرين amid توترات الخليج وارتفاع النفط، البيتكوين يسجل أدنى مستوى خلال أربعة أشهر

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أقرب مستوى له منذ شهرين وسط تصاعد التوترات في الخليج وارتفاع أسعار النفط، بينما هبط البيتكوين 5% إلى 63 ألف دولار، واليوان الياباني يقترب من عتبة 160 أمام احتمال تدخل السلطات.

شهدت أسواق الصرف الأجنبي تقلبات حادة في خضم تصاعد التوترات في منطقة الخليج وارتفاع أسعار النفط ، حيث ارتفع ال دولار الأمريكي إلى أقرب مستوى له منذ شهرين في جلسة يوم الخميس.

جاء ذلك بعد اندلاع أعمال قتالية جديدة في دول الخليج، مما دفع بأسعار النفط إلى الارتفاع وساهم في تقليص Appetite للمستثمرين للمخاطرة. في الوقت نفسه، وضع الين الياباني نفسه على حافة مستوى 160 ين للدولار، وهو مستوى يُعتبر حساساً من قبل السلطات المالية اليابانية، التي أبدت تحذيراتها من احتمال تدخلها لدعم عملتها إذا استمر الارتفاع.

وقد ساهم هذا الوضع في بقاء المتداولين في حالة تأهب مستمرة، خصوصاً بعد أن سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية مثل اليورو والين، ارتفاعاً طفيفاً إلى 99.47، محققاً أعلى مستوى له منذ السابع من أبريل، ما يعكس الثقة المتزايدة في الدولار في ظل الأجواء الجيوسياسية المتقلبة. على صعيد العملات الرقمية، تراجع سعر البيتكوين بشكل ملحوظ حيث انخفض بنسبة 5% لتسجيل أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر، ليصل إلى 63,119.5 دولاراً.

وتبع ذلك انخفاض عملة الإيثيريوم إلى 1,786 دولاراً، وهو أيضاً أدنى مستوى لها خلال نفس الفترة. جاءت هذه الانخفاضات في ظل تزايد الضغوط على الأصول ذات العائد العالي، حيث سعى المستثمرون إلى ملاذات أكثر أماناً مثل الدولار والين، خاصةً مع تصاعد مخاوف الركود العالمي وتأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصادات المستهلكة للنفط.

وقد أدى ذلك إلى توقف سلسلة المكاسب التي حققها مؤشر S&P 500 على مدى تسع جلسات متتالية، في حين فقد مؤشر داو جونز نحو 600 نقطة، ما يعكس تراجع الثقة في الأسهم الأمريكية في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية المتصاعدة. من جانب آخر، شهدت عملات أخرى تحركات متفاوتة؛ فاستقر الدولار الأسترالي عند 0.7132 دولار أمريكي، وهو ما يُظهر حساسية هذه العملة لتقلبات السوق نتيجة اعتماده على السلع الأساسية.

أما الدولار النيوزيلندي فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 0.2% ليصل إلى 0.5872 دولار، معافيًةً نفسه من أدنى مستوياته التي وصل إليها قبل أسبوع. وفي ظل هذا المشهد المتقلب، يبقى سؤال التدخل المحتمل للسلطات المالية اليابانية حول دعم الين مسألة محورية، خصوصاً مع اقتراب السعر من عتبة 160 ين، وهو المستوى الأول الذي يُحذر من عبوره منذ 30 أبريل الماضي. كل هذه العوامل تدفع المستثمرين إلى مراجعة استراتيجياتهم وتقييم مخاطرهم في ظل بيئة مالية عالمية تشهد تقلبات غير مسبوقة





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