الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في شهرين مع تجدد التوتر في الخليج

ارتفع الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين بفعل القتال الجديد في الخليج، وتأرجح الين قرب 160 للدولار، بينما يترقب المستثمرون تدخل السلطات اليابانية.

استمر الدولار في التمسك بمكاسبه الأخيرة، حيث ظل قرب أعلى مستوى له في شهرين خلال تعاملات أمس، مدعوماً بتجدد القتال في منطقة الخليج الذي أثر سلباً على شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

تأتي هذه التطورات بعد أن شنت إيران هجمات أسفرت عن أضرار في مطار الكويت، مما زاد من حدة التوتر الإقليمي. في المقابل، نفذ الجيش الأمريكي غارات جوية قرب مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لحركة النفط العالمية، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة الهدنة الحالية وقلص الآمال في التوصل إلى حل دبلوماسي سريع. هذه العوامل مجتمعة دفعت أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة وعززت الطلب على الدولار كملاذ آمن.

في آسيا، تذبذب الين الياباني عند مستويات قريبة من 160 ين للدولار، وهو مستوى نفسي مهم يثير قلق المتداولين من احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة. وقد لامس الين 159.92 ين للدولار، مبتعداً قليلاً عن حاجز 160 الذي اخترقه أول من أمس لأول مرة منذ 30 أبريل، مما أطلق تحذيرات من مسؤولين يابانيين بشأن التحركات المفرطة.

على صعيد آخر، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25% في اجتماعه في 11 يونيو، في محاولة لكبح التضخم المتسارع في منطقة اليورو. بالنسبة للعملات الأخرى، استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3427 دولار، بينما استقر الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، عند 0.7129 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3% إلى 0.5875 دولار، متعافياً من أدنى مستوى له في أسبوع.

مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية تشمل الين واليورو، ارتفع بشكل طفيف إلى 99.45، مسجلاً أقوى مستوى له منذ السابع من أبريل في الجلسة السابقة. في هذا السياق، صرح سيم موه سيونغ، خبير تداول العملات في بنك أو سي بي سي، بأن وضع الدولار كأحد أصول الملاذ الآمن يعود بقوة ولا توجد عوامل واضحة تدفع لانخفاضه حالياً.

تأتي هذه التحركات في ظل اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف إطلاق النار، لكن التوصل إلى اتفاق أوسع ينهي الأزمة في الشرق الأوسط والحرب في إيران لا يزال هدفاً بعيد المنال، مما يبقي الضغوط على أسعار النفط مرتفعة ويعزز الطلب على الدولار. من المتوقع أن تظل الأسواق في حالة ترقب لأي تطورات جديدة على الساحة الجيوسياسية، خاصة مع استمرار التوترات في الخليج واحتمالات التدخل الياباني في سوق الصرف.

كما ستركز الأنظار على قرار البنك المركزي الأوروبي المقبل وما إذا كان سيسير وفق التوقعات برفع الفائدة أم لا، وهو ما قد يؤثر على تحركات اليورو مقابل الدولار. باختصار، يبدو أن الدولار في طريقه لمواصلة الصعود في ظل غياب أي محفزات قوية لانخفاضه، باستثناء أي تدخلات غير متوقعة من البنوك المركزية الكبرى أو تطورات دبلوماسية مفاجئة تهدئ الأوضاع في الشرق الأوسط.

مع ذلك، يبقى الين الياباني تحت المراقبة الدقيقة، حيث أن أي كسر واضح لمستوى 160 قد يدفع بنك اليابان إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية. وفي كل الأحوال، ستبقى أسواق العملات شديدة التقلب في الأيام القادمة





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